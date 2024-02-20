TBMM ONAY VERDİ Ve Açıklandı! Emekli Maaşlarına İlave Ödemeler 10.000 TL Olacak, Bu Ay Sonunda!

TBMM ONAY VERDİ Ve Açıklandı! Emekli Maaşlarına İlave Ödemeler 10.000 TL Olacak, Bu Ay Sonunda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-02-2024 11:09

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), emeklilere yapılacak olan ilave ödemeleri onayladı ve detaylar açıklandı! Emekli maaşlarına ilave ödemeler 10.000 TL olarak belirlendi ve bu ek ödemeler, bu ay sonunda emeklilerin hesaplarına yatacak.

Emekliye ilave ödeme veren bankalar, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi büyük kamu bankalarını kapsıyor. Emekliler, bu bankalardan 10.000 TL nakit avans başvurusu yaparak ek ödemelerinden faydalanabilecekler.

Emekli Maaşlarına Yapılacak İlave Ödemeler

TBMM'nin onayıyla emeklilere yapılacak olan ilave ödemeler, emekli vatandaşlar için büyük bir destek olacak. Bu ödemeler, emeklilerin maddi açıdan daha rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı olacak.

Ziraat Bankası'ndan Nakit Avans Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası, emeklilere yapılacak olan ilave ödemeler kapsamında 10.000 TL nakit avans imkanı sunuyor. Emekliler, Ziraat Bankası şubelerine giderek veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru süreci oldukça kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır.

Vakıfbank'tan 10 Bin TL Nakit Avans Başvurusu İçin Adımlar

Vakıfbank da emeklilere yapılacak ilave ödemeler kapsamında 10.000 TL nakit avans imkanı sunmaktadır. Emekliler, Vakıfbank şubelerine giderek veya mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru süreci oldukça basit ve pratik bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Emeklilere yapılacak olan ilave ödemeler, milyonlarca emekli vatandaş için büyük bir rahatlama sağlayacak. TBMM'nin onayıyla birlikte, emeklilerin maddi açıdan daha güvende olmaları hedeflenmektedir.

Benzer Haberler
Cumhurbaşkanı Duyurdu: 10-20-30 Bin TL'ye Kadar Emekli Ödemeleri İçin Karar Çıktı! Her Emekli Alacak Cumhurbaşkanı Duyurdu: 10-20-30 Bin TL'ye Kadar Emekli Ödemeleri İçin Karar Çıktı! Her Emekli Alacak
Vakıfbank Maaşlarınıza Ek Ödeme! 20.000 TL'ye Kadar Nakit Kredi Başvurusu Yapılacak Vakıfbank Maaşlarınıza Ek Ödeme! 20.000 TL'ye Kadar Nakit Kredi Başvurusu Yapılacak
15 Milyon 777 Bin Emekli İçin Son Kararı Cumhurbaşkanı verdi! Emekli Maaşlarınıza İlave Ödeme 21-29 Şubat Arası Yatacak 15 Milyon 777 Bin Emekli İçin Son Kararı Cumhurbaşkanı verdi! Emekli Maaşlarınıza İlave Ödeme 21-29 Şubat Arası Yatacak
SON DAKİKA! ATM Kartınız Varsa Başvuru Yapanlara 17000 TL Ödeme Veriliyor: 3 Banka Birleşti! SON DAKİKA! ATM Kartınız Varsa Başvuru Yapanlara 17000 TL Ödeme Veriliyor: 3 Banka Birleşti!
8801 TL EMEKLİYE Ödeme! Cumhurbaşkanı İmzaladı! Emekli Maaşlarını Alanlar İçin Ödeme Olacak! 8801 TL EMEKLİYE Ödeme! Cumhurbaşkanı İmzaladı! Emekli Maaşlarını Alanlar İçin Ödeme Olacak!
Resmi Gazetede Açıklandı: Emeklilere Ödeme Başladı! 3201 TL Ödenecek Resmi Gazetede Açıklandı: Emeklilere Ödeme Başladı! 3201 TL Ödenecek
ÇOK OKUNANLAR
İnci Taneler'inde Dilber'den gündem olan yeni dans
  • 16-02-2024 10:45

İnci Taneler'inde Dilber'den gündem olan yeni dans

Yargı dizisine sürpriz bir isim daha katıldı! Tüm dengeleri değiştirecek biri
  • 14-02-2024 16:34

Yargı dizisine sürpriz bir isim daha katıldı! Tüm dengeleri değiştirecek biri

Yabani'de Ferdi Tayfur sürprizi
  • 14-02-2024 14:57

Yabani'de Ferdi Tayfur sürprizi

Demet Özdemir'in ceketinin fiyatı dudak uçuklattı!
  • 14-02-2024 10:41

Demet Özdemir'in ceketinin fiyatı dudak uçuklattı!

Emekli Maaşlarına İkramiye: Mart Ayında 12000 TL Yatacak, Cumhurbaşkanı Açıkladı!
  • 19-02-2024 23:06

Emekli Maaşlarına İkramiye: Mart Ayında 12000 TL Yatacak, Cumhurbaşkanı Açıkladı!