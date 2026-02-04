Taze Anne İrem Helvacıoğlu’ndan Doğum Günü Pozu: "Hoş Geldin 36!"

Geçtiğimiz aylarda kızı Pera’yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, yeni yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü karesiyle büyük beğeni toplayan Helvacıoğlu, hayatının en özel dönemlerinden birini yaşıyor.

Anne Olduktan Sonra İlk Yaş Günü

Sen Anlat Karadeniz ve Yürek Çıkmazı gibi unutulmaz projelerin başrol oyuncusu Helvacıoğlu, 36. yaşına "anne" unvanıyla girdi. Instagram üzerinden paylaştığı kareye "Hoş geldin 36" notunu düşen güzel oyuncuya, kısa sürede meslektaşlarından ve hayranlarından binlerce tebrik mesajı yağdı.

Masalsı Bir Yıl: Evlilik ve Bebek Müjdesi

İrem Helvacıoğlu için son iki yıl adeta bir dönüm noktası oldu:

Ekim 2024: İş insanı Ural Kaspar ile sessiz sedasız nikah masasına oturarak hayatını birleştirdi.

Ekim 2025: Evliliklerinin birinci yıl dönümüne günler kala kızları dünyaya geldi. Ural Kaspar, doğum sonrası yaptığı paylaşımla kızlarının isminin Pera olduğunu müjdelemişti.

"Pera" Bebeğin İlk Günleri

Şu sıralar vaktinin tamamını kızıyla geçiren ve setlere ara veren Helvacıoğlu'nun, doğum kilolarından hızla kurtulduğu ve oldukça neşeli olduğu gözlerden kaçmadı. Ural Kaspar ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, yeni yaşını ailesiyle baş başa geçirmeyi tercih etti.