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Tatsız gecce! Aras Bulut İynemli'yi 5 kişi taşıdı!

Gittiği eğlence mekanında yere düşen Aras Bulut İynemli'yi beş kişi taşıyarak dışarı çıkardı. İşte detaylar...

Tatsız gecce! Aras Bulut İynemli'yi 5 kişi taşıdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-05-2023 12:10

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli Bige Önal'la olan 7 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra sık sık arkadaş grubuyla eğlence mekanlarına gidiyor. Son olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı canlandırdığı bir projede yer alan başarılı oyuncu bayram tatili için Çeşme'ye gitti. İddiaya göre burada gittiği bir eğlence mekanında kendinden geçerek yere düştü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre kendinden geçen Aras Bulut İynemli'yi mekandakilerin şaşkın bakışları altında 5 arkadaşı omuzlarında taşıyarak dışarı çıkardı.

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