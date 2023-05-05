Tatsız gecce! Aras Bulut İynemli'yi 5 kişi taşıdı!

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli Bige Önal'la olan 7 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra sık sık arkadaş grubuyla eğlence mekanlarına gidiyor. Son olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı canlandırdığı bir projede yer alan başarılı oyuncu bayram tatili için Çeşme'ye gitti. İddiaya göre burada gittiği bir eğlence mekanında kendinden geçerek yere düştü.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre kendinden geçen Aras Bulut İynemli'yi mekandakilerin şaşkın bakışları altında 5 arkadaşı omuzlarında taşıyarak dışarı çıkardı.