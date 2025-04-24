Tatlıses Ailesinden Ameliyat Sonrası İlk Açıklama: “Şükür İyiyiz”

Ünlü çift İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2024'ün başında dünyaya gelen ikiz bebeklerinden Ayel’in göz ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Ameliyatın ardından Şefkatli, sosyal medya hesabından açıklama yaparak sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

İkiz Bebeklerinden Ayel Göz Ameliyatı Geçirdi

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında influencer ve moda tasarımcısı Yasemin Şefkatli ile evlendi. Ocak 2024’te ikiz çocukları Sinan Emir ve İbrahim Ayel doğdu. Geçtiğimiz günlerde çift, küçük Ayel’in gözünde bir sorun olduğunu açıklamıştı.

Şefkatli, "Gittik, kan verdik geldik. Bu hafta gözümüzden oluyoruz operasyonu," sözleriyle operasyonun ilk bilgisini vermişti. Ailenin bu samimi paylaşımı takipçilerinden büyük destek gördü.

Ameliyat Sonrası İlk Açıklama Geldi

Operasyonun ardından Yasemin Şefkatli Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Önce Ayeliko girdi operasyona sonra Emiriko. İkisi de çıktı şükür. Biz iyiyiz. Artık gözleri neden yaşlı diye sormayacaksınız.”

Bu paylaşım hem ailenin hem de miniklerin sağlık durumunun iyi olduğu mesajını verirken, hayranları da geçmiş olsun dileklerini iletti.