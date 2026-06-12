Tatlı Kaçıklar'ın Yıldız Kaplan'ı 55 Yaşında Olduğuna Kimseyi İnandıramadı!

90'lı yılların Türk televizyon tarihine damga vuran, Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrollerini paylaştığı efsane komedi dizisi Tatlı Kaçıklar, karakterleriyle hafızalardaki yerini koruyor. Dizide canlandırdığı ikonik karakterle hafızalara kazınan ünlü isim uzun süren sessizliğini bozdu. Mehmet Ali Erbil ile Yalçın Menteş'in paylaştığı bir döneme damga vuran komedi dizisi Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan uzun zaman sonra ortaya çıktı. Yıldız Kaplan'ın son halini görenler "yıllara meydan okuyor" demeden edemedi.

Oyunculuktan Müzik Dünyasına Ödüllü Geçiş

90'lardaki oyunculuk başarısının ardından kariyerine farklı bir yön çizen ünlü sanatçı ses rengi ve şarkılarıyla da bir dönemin müzik listelerinde fırtınalar estirmişti. Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizisi ile yıldızı parlayan Yıldız Kaplan oyunculuğun yanı sıra müzik piyasasına girerek 2002 yılında ilk albümü Gönül Borcu'nu çıkarmıştı. İkinci albümü Sayende ile büyük bir çıkış yakaladı ve Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" ödülünü aldı.

Dev İsimlerle Çalıştı Evlendikten Sonra Da Üretmeye Devam Etti

Müzikal kariyerinde pop müziğin devleriyle yan yana gelen usta isim popülaritesini tek şarkıyla sınırlı bırakmadı. 3 yıl sonra Şehrazat ve Sezen Aksu gibi isimler ile çalıştığı Işıl Işıl albümü yayınlandı. 21 mart 2008 tarihinde iş insanı Celal Kopuz ile evlendikten sonra Motive adlı albümünü piyasaya sürdü. 2 yıl aradan sonra 2011 yılında Aşk Dili ismini verdiği ilk teklisini çıkardı. Yıldız Kaplan şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor.

55 Yaşında 3 Torun Sahibi Bir Anne!

Kameralardan ve podyum ışıklarından uzak ailesine odaklandığı bir yaşamı seçen sanatçının şimdiki hayatı hayranları tarafından büyük takdir topluyor. Uzun yıllardır oyunculuk yapmayan Kaplan şimdilerde 55 yaşında. 2 çocuk annesi olan Yıldız Kaplan'ın 3 torunu var.

Sosyal Medya Son Hali Karşısında Büyülendi

Sosyal medya platformlarında paylaşılan güncel fotoğraflarıyla bir kez daha ilgi odağı olan ünlü yıldız zamana meydan okuyan güzelliğiyle adeta büyüledi. Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yıldız Kaplan'ın son hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismi görenler "yıllara meydan okuyor", "yıllar onu es geçmiş", "çok güzel" gibi yorumlar yapıyor. Doğal ve asil yaş almasıyla tam not alan Kaplan dijital dünyada nostalji rüzgarları estirdi.