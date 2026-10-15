Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi Yıldız Kaplan Şimdi Ne Yapıyor? Son Haliyle Gündemde!

Bir dönemin sevilen komedi dizisi Tatlı Kaçıklar, aradan geçen yıllara rağmen oyuncularıyla hatırlanmaya devam ediyor. Dizide Funda karakterini canlandıran Yıldız Kaplan da izleyicilerin hafızasında özel bir yere sahip. Güzelliği ve dikkat çeken rolüyle dönemin en çok konuşulan isimleri arasına giren Kaplan, kariyerinin en parlak döneminde ekranlara veda etti. Bir süre müzik dünyasında da varlık gösteren sanatçının bugün nasıl bir hayat sürdüğüyse yeniden merak konusu oldu.

Tatlı Kaçıklar'ın Funda'sı Olarak Tanındı

1996 yılında yayın hayatına başlayan Tatlı Kaçıklar, Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrollerini paylaştığı yapımlardandı. Absürt mizahıyla ve renkli karakterleriyle dönemin dikkat çeken dizileri arasında yer alan yapımda Yıldız Kaplan, Funda karakterini canlandırdı.

Oyuncunun dizideki performansı, kendisine yıllar boyunca eşlik edecek bir şöhret kazandırdı. İzleyicilerin hafızasında "Seksi Şempanze" lakabıyla da yer edinen Kaplan, bu rolle geniş kitleler tarafından tanındı. Ancak onun kariyeri televizyon yapımlarıyla sınırlı kalmadı.

Oyunculuğun Ardından Müziğe Yöneldi

Tatlı Kaçıklar sonrasında farklı dizi ve film projelerinde rol aldı. Hemşo, Asayiş Berkemal ve Evli ve Çocuklu, kariyerinde yer alan yapımlar arasında bulunuyor.

Oyunculuğun yanı sıra müzik alanında da kendini gösterdi. 2002 yılında yayımladığı Gönül Borcu albümüyle müzik piyasasına adım attı. Ardından Sayende albümüyle dikkat çekti ve Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı ödülünü kazandı. İlerleyen yıllarda yeni albüm ve single çalışmalarıyla müzik kariyerini sürdürdü.

Kaplan, zamanla sanat dünyasından uzaklaşmayı tercih etti. 2017 yılında yaptığı açıklamada oyunculuğu ve şarkıcılığı bıraktığını duyurdu. Bu karar, onu ekranlarda görmeye alışmış izleyiciler için beklenmedik bir gelişmeydi.

Kariyerini Neden Bıraktı?

Yıldız Kaplan'ın ekranlardan uzaklaşmasının arkasında aile hayatına öncelik verme isteği bulunuyordu. 2020 yılında verdiği bir röportajda oğlu Akif'in doğumundan sonra hayatının merkezine ailesini koyduğunu anlattı. Oğlunu yetiştirmeye odaklanmak istediğini belirten sanatçı, iş ve aile yaşamını birlikte yürütmenin kendisi için kolay olmadığını ifade etti.

Kaplan, sanat dünyasından uzaklaşma kararını daha önce de sorgulanmasına neden olan açıklamalarla gündeme getirmişti. 2017'de verdiği röportajda sektöre ilişkin düşüncelerinin kendisini bu karara yönelttiğini söylemişti. Dolayısıyla onun ekranlardan çekilmesi tek bir nedene indirgenemeyecek kişisel bir tercihti.

Yıldız Kaplan Şimdi Ne Yapıyor?

Uzun zamandır yeni bir dizi veya film projesinde yer almayan Yıldız Kaplan, yaşamını gözlerden uzakta sürdürüyor. İki çocuk annesi ve üç torun sahibi olan sanatçı, zaman zaman ailesiyle ilgili paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

2026 yılında yeniden konuşulmasına neden olan gelişmelerin başında da yıllar içindeki değişimi ve bugünkü görünümü geliyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları, onu Tatlı Kaçıklar döneminden hatırlayan takipçilerinin ilgisini çekiyor. Onu geçmişteki projelerinden hatırlayanlar hâlâ çok güzel göründüğünü, yılların onu teğet geçtiğini söylüyor.

Bir zamanlar televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden olan Yıldız Kaplan, bugün şöhretin getirdiği yoğunluktan uzakta bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Kariyerini geride bırakmış olsa da Funda karakteri ve müzik çalışmaları, onu hatırlayanların hafızasındaki yerini koruyor.