Aslıhan Gürbüz Ağaca Tırmandı: "Bu Yıl Zeytin Yüzümü Güldürdü!"

3 yıl önce Ayvalık'a yerleşen Aslıhan Gürbüz bahçesinde zeytin toplayıp paylaştı: "Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü." İşte o neşeli hasat anları!

Aslıhan Gürbüz Ağaca Tırmandı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-10-2026 11:40

Ufak Tefek Cinayetler, Yahşi Cazibe ve Masumlar Apartmanı gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerindeki muazzam performanslarıyla hafızalara kazınan başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz doğayla baş başa sürdürdüğü Ege hayatından yaptığı son paylaşımla magazin gündemine oturdu. 2023 yılında İstanbul'un keşmekeşinden kaçarak Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Mutlu Köyü'ne yerleşen 43 yaşındaki ünlü oyuncu tarımla iç içe geçen sakin yaşamının meyvelerini toplamaya başladı. Bahçesindeki zeytin ağaçlarının hasadı için kolları sıvayan Gürbüz'ün zeytin toplama anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ağaca Tırmanıp Tek Tek Elle Topladı

3 yıl önce radikal bir karar alarak metropol hayatına veda eden ve Ege'de kendine huzurlu bir yaşam kuran Aslıhan Gürbüz toprağa ve doğaya olan sevgisini her fırsatta gözler önüne seriyor. Bu kez bahçesindeki zeytin ağaçlarının mahsul zamanı geldiğinde iş kıyafetlerini giyerek bahçeye inen güzel oyuncu zeytin toplamak için ağaç dallarına tırmandı.

Zeytinleri dallarından kendi elleriyle tek tek toplayan Gürbüz o doğal ve neşeli anları kare kare kaydederek sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

"Bu Yıl Zeytin Yüzümü Güldürdü!"

Doğanın cömertliğinden duyduğu mutluluğu ve tarım yolculuğundaki heyecanını takipçileriyle paylaşan usta oyuncu, paylaşımının altına şu samimi notu düştü:

"Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü."

Şehrin gürültüsünden uzak, tamamen organik ve toprakla barışık bir yaşam süren Aslıhan Gürbüz'ün bu doğal ve samimi halleri hayranlarından ve magazin takipçilerinden binlerce beğeni ile takdir mesajları aldı.

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