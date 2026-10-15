Rıza Kocaoğlu'ndan Cannes Dönüşü Güldüren İtiraf: "Çok Yalnızım, Arkadaşlar!"

Fransa'nın Cannes şehrinde kapılarını açan dünyanın en prestijli içerik fuarı MIPCOM'dan yurda dönen başarılı oyuncular Rıza Kocaoğlu ile Büşra Pekin İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Türk dizilerinin uluslararası alandaki gücünden dikey dizi formatlarına yoğun tiyatro tempolarından özel hayatlarına kadar samimi açıklamalarda bulunan ikilinin neşeli halleri dikkat çekti. Özellikle Rıza Kocaoğlu'nun aşk hayatına dair yaptığı esprili ve içten çıkış magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Cannes'da Türk Dizilerine Büyük İlgi

MIPCOM fuarında Türk yapımlarının uluslararası alandaki devasa başarısına bizzat tanıklık ettiklerini belirten Rıza Kocaoğlu ve Büşra Pekin duydukları gururu dile getirdi. Yabancı izleyicilerin Türk dizilerini sıkı bir şekilde takip ettiğini belirten Kocaoğlu Fransa'daki pasaport kontrolü sırasında bile görevlilerin daha önce rol aldığı projeleri izlemiş olmasından duyduğu şaşkınlık ve mutluluğu paylaştı.

Dikey Dizi Tartışmalarına Noktayı Koydu

Son dönemde popülaritesi hızla artan ve sosyal medyada sıkça tartışılan kısa süreli dikey diziler hakkında da konuşan Rıza Kocaoğlu projelerin küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı. Sahnelerin titizlikle hazırlandığını ve yoğun bir tempoda çekildiğini belirten başarılı oyuncu şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kaliteli yaparlarsa biz de oluruz. İzleyici izlemezse biz oynamayız. Kaliteyi birlikte yukarı çıkaracağız."

Yoğun çalışma temposuna nasıl ayak uydurduğu sorulan Kocaoğlu tiyatro ve televizyon projelerini bir arada yürütmesini eğlenceli bir dille açıklayarak "Çalışmazsam bunalıma girerim ben Balık burcuyum" dedi.

Büşra Pekin'den Sarı Saç Açıklaması Rıza Kocaoğlu'ndan Aşk İtirafı!

Büşra Pekin her yeni proje öncesinde saç rengini değiştirip değiştirmeyeceği yönündeki sorulara esprili bir yanıt vererek sarı saçlarından vazgeçmediğini ve yapımcıların da bu imajı sevdiğini belirtti. Özel hayatındaki sessizliği koruyan Pekin "Yok ya değişiklik yok" derken sözü devralan Rıza Kocaoğlu'nun basın mensuplarına patlattığı kahkaha dolu yalnızlık itirafı havalimanındaki neşeyi zirveye çıkardı. Ünlü oyuncu aşk hayatıyla ilgili sorulara gülerek şu yanıtı verdi:

"Yalnızım arkadaşlar ne yazık ki... Ben çok yalnızım!"