Rıza Kocaoğlu'ndan Cannes Dönüşü Güldüren İtiraf: "Çok Yalnızım, Arkadaşlar!"

Cannes dönüşü havalimanında görüntülenen Rıza Kocaoğlu ve Büşra Pekin'den samimi açıklamalar. Rıza Kocaoğlu'ndan esprili yalnızlık itirafı!

Rıza Kocaoğlu'ndan Cannes Dönüşü Güldüren İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-10-2026 11:38

Fransa'nın Cannes şehrinde kapılarını açan dünyanın en prestijli içerik fuarı MIPCOM'dan yurda dönen başarılı oyuncular Rıza Kocaoğlu ile Büşra Pekin İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Türk dizilerinin uluslararası alandaki gücünden dikey dizi formatlarına yoğun tiyatro tempolarından özel hayatlarına kadar samimi açıklamalarda bulunan ikilinin neşeli halleri dikkat çekti. Özellikle Rıza Kocaoğlu'nun aşk hayatına dair yaptığı esprili ve içten çıkış magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Cannes'da Türk Dizilerine Büyük İlgi

MIPCOM fuarında Türk yapımlarının uluslararası alandaki devasa başarısına bizzat tanıklık ettiklerini belirten Rıza Kocaoğlu ve Büşra Pekin duydukları gururu dile getirdi. Yabancı izleyicilerin Türk dizilerini sıkı bir şekilde takip ettiğini belirten Kocaoğlu Fransa'daki pasaport kontrolü sırasında bile görevlilerin daha önce rol aldığı projeleri izlemiş olmasından duyduğu şaşkınlık ve mutluluğu paylaştı.

Dikey Dizi Tartışmalarına Noktayı Koydu

Son dönemde popülaritesi hızla artan ve sosyal medyada sıkça tartışılan kısa süreli dikey diziler hakkında da konuşan Rıza Kocaoğlu projelerin küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı. Sahnelerin titizlikle hazırlandığını ve yoğun bir tempoda çekildiğini belirten başarılı oyuncu şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kaliteli yaparlarsa biz de oluruz. İzleyici izlemezse biz oynamayız. Kaliteyi birlikte yukarı çıkaracağız."

Yoğun çalışma temposuna nasıl ayak uydurduğu sorulan Kocaoğlu tiyatro ve televizyon projelerini bir arada yürütmesini eğlenceli bir dille açıklayarak "Çalışmazsam bunalıma girerim ben Balık burcuyum" dedi.

Büşra Pekin'den Sarı Saç Açıklaması Rıza Kocaoğlu'ndan Aşk İtirafı!

Büşra Pekin her yeni proje öncesinde saç rengini değiştirip değiştirmeyeceği yönündeki sorulara esprili bir yanıt vererek sarı saçlarından vazgeçmediğini ve yapımcıların da bu imajı sevdiğini belirtti. Özel hayatındaki sessizliği koruyan Pekin "Yok ya değişiklik yok" derken sözü devralan Rıza Kocaoğlu'nun basın mensuplarına patlattığı kahkaha dolu yalnızlık itirafı havalimanındaki neşeyi zirveye çıkardı. Ünlü oyuncu aşk hayatıyla ilgili sorulara gülerek şu yanıtı verdi:

"Yalnızım arkadaşlar ne yazık ki... Ben çok yalnızım!"

Benzer Haberler
Saba Tümer'den Mesaj Taktiği Yapanlara Sert Tepki: Saba Tümer'den Mesaj Taktiği Yapanlara Sert Tepki: "Ne Zavallısın Sen, Loser'lar!"
Tiyatro Sezonuna Kahkaha Bombası: Boeing Boeing Oyuncuları Okuma Provasında! Tiyatro Sezonuna Kahkaha Bombası: Boeing Boeing Oyuncuları Okuma Provasında!
Pelin Akil'den İstanbul’daki Sel Felaketinin Ardından Yürek Yakan Tepki: Pelin Akil'den İstanbul’daki Sel Felaketinin Ardından Yürek Yakan Tepki: "Yağmur Doğal Bu Yaşananlar Değil!"
Enes Batur'un Kayıp Plaketinde Dev Ödül İddiası: Getirene 1 Milyon TL mi Verilecek? Enes Batur'un Kayıp Plaketinde Dev Ödül İddiası: Getirene 1 Milyon TL mi Verilecek?
Eypio'dan Kahkaha Dolu İtiraf: Eypio'dan Kahkaha Dolu İtiraf: "Diriliş Ertuğrul'da Moğol Komutanı Olacaktım!"
"Mecbursun" Nasıl Doğdu? Sezen Aksu ve Sertab Erener'in Unutulmaz Telesekreter Anısı
ÇOK OKUNANLAR
Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!
  • 12-10-2026 12:22

Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!
  • 13-10-2026 11:44

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!
  • 09-10-2026 12:56

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı
  • 09-10-2026 15:48

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu
  • 09-10-2026 10:39

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu