Hazar Ergüçlü İspanya'yı Fethetti: Sitges Film Festivali Kırmızı Halısında Rüzgar Gibi Esti!

Hazar Ergüçlü Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri filmiyle 59. Sitges Film Festivali kırmızı halısında boy gösterdi. Film 27 Kasım'da vizyonda!

Hazar Ergüçlü İspanya'yı Fethetti: Sitges Film Festivali Kırmızı Halısında Rüzgar Gibi Esti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-10-2026 11:21

Son dönemde yer aldığı projelerdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü başrolünde yer aldığı Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri filmiyle uluslararası arenada göğsümüzü kabarttı. Dünyanın en prestijli fantastik ve sinema etkinliklerinden biri olan 59. Sitges Uluslararası Film Festivali'ne katılan güzel oyuncu kırmızı halıda şıklığı ve zarafetiyle göz doldurdu. Adana Altın Koza Film Festivali'nde kazandığı "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" ile başarısını taçlandıran Ergüçlü İspanya'da da sinemaseverlerin ve uluslararası basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. 

Uluslararası Basının Odağı Oldu

Usta oyuncu Güven Kıraç ile başrolü paylaştığı Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri filminin Sitges'teki gösterimi öncesinde kırmızı halıda boy gösteren Hazar Ergüçlü festivalin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Yönetmen koltuğunda oturan Alphan Eşeli ile birlikte yabancı basının karşısına geçen başarılı oyuncu filmin derinlikli hikayesi ve canlandırdığı karakter üzerine merak edilen soruları yanıtladı.

İspanyol sinemaseverlerin ve festival davetlilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ergüçlü Türk sinemasının gücünü bir kez daha uluslararası platforma taşımış oldu.

27 Kasım'da Vizyona Giriyor!

Festival yolculuğuna ödüllerle ve uluslararası prömiyerlerle devam eden iddialı yapım Türk izleyicisiyle buluşmak için de gün sayıyor. Güven Kıraç ve Hazar Ergüçlü'nün devleştiği Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri 27 Kasım'da Türkiye’de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Adana Altın Koza'daki başarısının ardından İspanya’da da takdir toplayan Hazar Ergüçlü'nün bu uluslararası başarısı sosyal medyada ve sinema kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

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