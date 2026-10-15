Adriana Lima'yla Yaşasığı Aşkla Gurur Kaynağımız Olan Metin Hara Yıllar Sonra Böyle Görüntülendi!

2017 yılında dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle bir anda uluslararası magazin gündemine taşınan Metin Hara, uzun bir aranın ardından yeniden objektiflere yansıdı. Kişisel gelişim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Hara, bu kez yıllar içindeki değişimiyle konuşuluyor. Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü ismin son hâli, onu Adriana Lima ile yan yana gördüğümüz günleri hatırlayanların dikkatini çekti.

Metin Hara, Adriana Lima Aşkıyla Dünya Gündemine Gelmişti

Metin Hara'nın adı, 2017 yazında Brezilyalı süper model Adriana Lima ile birlikte görüntülenmesinin ardından Türkiye'de olduğu kadar yabancı magazin basınında da konuşulmaya başladı. Victoria's Secret podyumlarıyla dünya çapında tanınan Lima ile Hara'nın birlikteliği, o dönem pek çok uluslararası yayın organında haber oldu.

Hara, o zamana kadar daha çok yazar kimliğiyle ve kişisel gelişim alanındaki çalışmalarıyla biliniyordu. İkilinin birlikte verdiği görüntüler ve tatil fotoğrafları, kısa sürede magazin sayfalarının en çok konuşulan konuları arasına girdi. Ancak uzun süre gündemde kalan bu ilişki zamanla sona erdi. İki isim, yollarını ayırdıktan sonra kendi hayatlarına devam etti.

Yıllar Sonra Nişantaşı'nda Görüntülendi

Uzun süredir magazin gündeminde sık görünmeyen Metin Hara, geçtiğimiz günlerde İstanbul Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Hara'nın sokakta yürürken çekilen fotoğrafları kısa sürede farklı haber sitelerinde yayımlandı.

Son görüntüler sosyal medyada da çeşitli yorumlara konu oldu. Hara'nın yıllar içindeki görünümünü değerlendiren kullanıcılar, onu özellikle Adriana Lima ile birlikte olduğu dönemdeki hâliyle karşılaştırdı. Böylece bir zamanlar uluslararası magazin manşetlerinde yer alan isim, yeniden gündeme geldi.

Metin Hara Şimdi Ne Yapıyor?

Yol ve Dem gibi kitaplarıyla okurlarla buluşan Hara, geçmişte verdiği röportajlarda kişisel gelişim alanındaki çalışmalarını ve yaşam yaklaşımını anlatmıştı.

Son görüntülerinin ardından yeniden merak edilen Hara'nın özel hayatına ilişkin güncel ve doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Adriana Lima ile yaşadığı ilişki, üzerinden yıllar geçmesine rağmen Metin Hara'nın magazin geçmişinin en çok hatırlanan başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Nişantaşı'nda çekilen yeni fotoğrafları da bu eski hikâyeyi yeniden gündeme taşımış durumda.