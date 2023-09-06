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Taşlar yerine oturdu! Yeni Aşk-ı Memnu'yu gören gıpta edecek! Başroller değişiyor

2008-2010 yılları arasında televizyon dizisi olarak büyük ilgi gören Aşk-ı Memnu film versiyonuyla geri dönüyor.

Taşlar yerine oturdu! Yeni Aşk-ı Memnu'yu gören gıpta edecek! Başroller değişiyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 06-09-2023 11:15

Filmin başrolünde "Bihter" karakterini canlandıracak olan isim ise Farah Zeynep Abdullah olarak açıklandı. Senaryosunu ise Merve Göntem kaleme alacak. Filmin 2023 sonunda izleyiciyle buluşması planlanıyor. Peki, bu merakla beklenen filmde hangi oyuncular rol alacak? İşte detaylar:

Bihter Geri Dönüyor

Filmin kadrosunda Bihter karakterini canlandıracak olan Farah Zeynep Abdullah'a, Behlül karakterini Boran Kuzum eşlik edecek. Bu proje için ilk kareler de paylaşıldı. Bihter'in annesi Firdevs karakterini ise "Camdaki Kız" dizisiyle adından söz ettiren Hande Ataizi canlandıracak.

Nihal karakterini daha önce Itır Esen ve Hazal Kaya'nın canlandırdığı rolü ise genç oyuncu Helin Kandemir üstlenecek.

Matmazel karakterine ise önce Çolpan İlhan, sonra Zerrin Tekindor hayat vermişti; yeni uyarlamada ise Ebru Özkan bu rolü canlandıracak.

Aşk-ı Memnu'nun Unutulmazları

1975 yılında TRT'de ilk kez yayınlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinde Bihter karakterini Müjde Ar canlandırmıştı. Daha sonra Beren Saat'in canlandırdığı Bihter karakteri, izleyicilerin hafızasına kazınmıştı. Bu nedenle, Farah Zeynep Abdullah'ın bu ikonik rolü canlandırması şaşkınlık yarattı.

Başroller Değişiyor

Aşk-ı Memnu'daki Bihter karakterini bilindiği üzere Beren Saat canlandırmıştı. Ancak sinema versiyonunda bu karakteri Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağını görmek, projenin dikkat çekmesine neden oldu.

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