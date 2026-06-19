Taşacak Bu Deniz'in Yıldızı Ava Yaman'dan Sosyal Medya Şovu!

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri reyting listelerini altüst eden ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen Taşacak Bu Deniz dizisinin parlayan yıldızı Ava Yaman sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Dizide canlandırdığı Eleni karakteriyle kısa sürede milyonların sevgilisini kazanan genç ve başarılı oyuncu Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla adeta göz kamaştırdı. Duru güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Yaman'ın gönderisi yüklendiği an itibarıyla hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Eleni Karakteriyle Gelen Küresel Başarı

TRT 1'in dev prodüksiyonlu ve güçlü senaryolu reyting rekortmeni projesi Taşacak Bu Deniz'de sergilediği üstün oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Ava Yaman dizideki duruşuyla izleyiciden tam not alıyor. Tarihi ve dramatik derinliği olan Eleni rolüne hayat veren genç yetenek sadece ekran önünde değil set arkasındaki sempatik ve doğal halleriyle de geniş bir kitleye ulaştı.

Sosyal Medyada Ava Yaman Çılgınlığı

Yoğun geçen çekim temposunun arasında takipçilerini ihmal etmeyen güzel oyuncu kişisel Instagram hesabından yeni bir fotoğraf serisi paylaştı. Günlük hayatından son derece zarif kareleri ardı ardına yayınlayan Ava Yaman'ın bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.

Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren fotoğrafların altına hayranları "Ekranın en duru ve yetenekli yüzü", "Taşacak Bu Deniz seninle daha da güzel", "Eleni karakterini adeta yaşıyorsun, tebrikler" ve "Doğal güzelliğin asilliği" şeklinde övgü dolu binlerce yorum bıraktı. Hem performansı hem de duru güzelliğiyle adından söz ettiren Yaman yeni neslin en iddialı oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.