Canan Ergüder'den Erdal Beşikçioğlu Paylaşımı: "Senaryo Gerçek Oldu"

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak gündeme geldi. Siyasete atılmadan önce oyunculuk kariyerindeki rolleriyle tanınan sanatçının durumu kamuoyunda geniş yankı buldu. Beşikçioğlu ile yıllarca aynı sette yer alan ünlü oyuncu Canan Ergüder yaşanan süreç sonrası duygularını paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan başarılı oyuncu meslektaşı için destek mesajı yayımladı.

Beraber Oynamamız Gereken Sahneyi Tek Başıma Oynadım

Rol arkadaşının tutuklanması üzerine derin üzüntü duyduğunu belirten Canan Ergüder duygu dolu ifadeler kullandı. Son günlerde gerçeklik temasını sorguladığını ifade eden oyuncu çekimler sırasında yalnız kaldığını vurguladı. Birlikte sahne almaları gereken anlarda tek kalmanın ağırlığını hissettiğini aktardı. Yaşananları tarif etmekte güçlük çektiğini dile getiren ünlü isim durumun tuhaflığına dikkat çekti.

Senaryo Gerçek Oldu Gerçek De Senaryo Gibi

Paylaşımında Behzat Ç. dizisindeki rol dinamiklerine gönderme yapan sanatçı iki karakter arasındaki değişimi anlattı. Hislerini aktarmakta zorlandığını belirten Ergüder yaşanan olayların kurgu ile karıştığını savundu. Dizideki kurgusal olayların adeta hayata geçtiğini vurgulayan ünlü oyuncu üzüntü duyduğunu açıkça ifade etti. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı.

Behzat Ç. Dizisinin Geleceği Belirsizliğini Koruyor

Yaşanan hukuki sürecin ardından gözler Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yapımına çevrildi. Çekimleri devam eden dizinin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Başrol oyuncusunun durumu sebebiyle yapım ekibinden resmi bir açıklama bekleniyor. Ancak yayıncı kuruluş veya yapım şirketi tarafından projenin akıbetine dair henüz net bir duyuru yapılmadı