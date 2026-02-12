Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!

Taşacak Bu Deniz dizisinin Oruç'u Burak Yörük evleniyor mu? Burak Yörük ve Tuana Yılmaz'ın düğün tarihi, Trabzon çekimleri ve evlilik hazırlıkları hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi : 12-02-2026 11:33

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerinde yer aldığı fenomen dizi Taşacak Bu Deniz'de "Oruç Furtuna" karakteriyle fırtınalar estiren Burak Yörük, hayranlarını heyecanlandıran müjdeli haberi verdi. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuana Yılmaz ile bir davete katılan ünlü oyuncu, düğün tarihini ilk kez netleştirdi.

"Trabzon Mükemmel Ama Özlem Var"

Dizi çekimleri nedeniyle vaktinin büyük bir kısmını Trabzon’da geçiren Burak Yörük, şehirdeki hayatından ve işinden oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Ancak İstanbul’daki sevdiklerine olan özlemini şu sözlerle ifade etti:

"Ailemi, eşimi dostumu çok özlüyorum ama Trabzon mükemmel bir yer. Dizi çok güzel gidiyor, insanın yaptığı işin bu kadar güzel tepkiler alması harika."

2026 Yazında Nikah Masası

2024 yılında romantik bir teklifle sevgilisine "Evet" dedirten Burak Yörük, beklenen düğün müjdesini basın mensuplarıyla paylaştı.

  • Davetiyeler Yazın Geliyor: Evlilik soruları üzerine Yörük, "İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz" diyerek düğünün bu yaz gerçekleşeceğini duyurdu.

  • Prosedürlü Hazırlık: Tuana Yılmaz ise hazırlıkların titizlikle sürdüğünü belirterek, "Prosedürlü bir şey planlıyoruz, bakalım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Aşkları 2024’te Resmileşmişti

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz çifti, sosyal medyanın en sevilen ve birbirine yakıştırılan ikilileri arasında yer alıyor. 2024 yılındaki evlilik teklifinden bu yana büyük bir merakla beklenen düğün, magazin dünyasında şimdiden "Yılın Düğünü" adayları arasına girdi.

