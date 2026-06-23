Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan'dan Dikkat Çeken Instagram Paylaşımı

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Fadime karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan genç ve başarılı oyuncu Zeynep Atılgan son dönemde sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da magazin manşetlerinden düşmüyor. Dizideki rol arkadaşı yakışıklı oyuncu Ali Öner'le yaşadığı doludizgin aşkla hayranlarının sıkı takibinde olan güzel oyuncu bu kez kişisel Instagram hesabından paylaştığı iddialı fotoğraflarla adından söz ettirdi.

Zeynep Atılgan son dönemde rol arkadaşı Ali Öner'le yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Oyuncu bu kez Instagram'dan paylaştığı yeni pozlarıyla gündem oldu. Oyuncunun giyim tarzı dikkat çekti.

Ezber Bozan Giyim Tarzı Göz Kamaştırdı

Özel hayatındaki mutluluğu ve dizideki başarısıyla son dönemin en popüler kadın oyuncuları arasında yer alan Zeynep Atılgan sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri. Güzel oyuncunun objektif karşısına geçerek peş peşe yayınladığı yeni karelerinde en çok dikkat çeken detay ise sıra dışı ve cesur giyim tarzı oldu. Gündelik modanın dışına çıkan özgün kombin tercihi ve modern duruşuyla stilini konuşturan Atılgan moda otoritelerinden ve takipçilerinden tam not aldı.



