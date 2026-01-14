Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın Çocukluk Halleri Mest Etti!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi "Taşacak Bu Deniz" ile yıldızı parlayan genç yetenek Ava Yaman, bu kez oyunculuk performansıyla değil, geçmişe yolculuk yaptığı nostaljik paylaşımlarıyla gündeme oturdu. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen kariyer basamaklarını hızla tırmanan Yaman’ın çocukluk fotoğrafları, sosyal medyada adeta sevgi seline neden oldu.

"Işığı O Zamandan Belliymiş"

Dizide canlandırdığı Eleni karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Ava Yaman, çocukluktan genç kızlığa geçiş dönemine ait karelerini takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarda;

  • Doğal Güzellik: Genç oyuncunun bugün ekranlarda hayran bırakan doğal duruşu ve sıcak gülümsemesinin çocukluk yıllarında da aynı olduğu görüldü.

  • Enerji Patlaması: Küçük yaştaki enerjisi ve objektiflere verdiği pozlar, takipçileri tarafından "Yıldız olacağı o zamandan belliymiş" şeklinde yorumlandı.

Sosyal Medyada Beğeni Rekoru

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafların altına hayranları şu notları düştü:

"Tatlılığı hiç değişmemiş, bakışlarındaki ışık aynı!" "Küçük bir prensesmiş, şimdi ekranların kraliçesi olma yolunda."

Kariyerindeki Yükseliş Sürüyor

Oyunculuk yolculuğuna "Bir Derdim Var" dizisiyle adım atan ve sektöre hızlı bir giriş yapan Ava Yaman, asıl büyük çıkışını "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki Eleni rolüyle yakaladı. 2026 yılının en çok gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Yaman, hem duru güzelliği hem de çocukluktan gelen sempatisiyle adından daha çok söz ettireceğe benziyor.

