Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!

Mia Yapım'dan yeni Karadeniz dizisi! "Sevdamı Sakla Karadeniz" Trabzon'da çekilecek. Kuzey ve Zeyşan'ın aşkını anlatacak dizinin detayları burada.

Yayın Tarihi : 04-05-2026 11:24

Karadeniz’in hırçın dalgaları ve eşsiz doğası, yeni bir aşk destanına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu sezonun fenomen yapımı "Taşacak Bu Deniz"e dişli bir rakip geliyor. "Hercai" ve "Kocamın Ailesi" gibi unutulmaz dizilerin mimarı Mia Yapım, yeni projesi için rotayı Trabzon’a kırdı.

Banu Akdeniz Memleketine Dönüyor

Mia Yapım’ın patronu Banu Akdeniz, yeni projesi için büyük bir heyecan içinde. Kendisi de Trabzon Maçka’lı olan başarılı yapımcı, bu kez memleketinin topraklarında geçecek etkileyici bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturacak. Projenin isminin ise "Sevdamı Sakla Karadeniz" olduğu açıklandı.

Kuzey ve Zeyşan’ın Aşkı NOW Ekranlarında

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; merakla beklenen dizi bu yaz Trabzon’da sete çıkacak. Deniz Dargı ve Cem Görgeç’in kaleminden çıkan dizi, NOW kanalında izleyiciyle buluşacak. Hikâyenin odağında ise Kuzey ve Zeyşan’ın destansı ve imkansızlıklarla dolu aşk öyküsü yer alacak.

Trabzon’da Dizi Yarışı Başlıyor

"Sevdamı Sakla Karadeniz"in çekimlerinin başlamasıyla birlikte, Trabzon’da çekilen ana akım dizi sayısı ikiye yükselecek. Yönetmen koltuğu ve oyuncu kadrosu için görüşmelerin son sürat devam ettiği proje, Karadeniz’in kültürel dokusunu ve duygusal derinliğini ekranlara taşımayı hedefliyor.

Kuruluş Orhan'da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu'nun Dizisi Final mi Yapacak?
