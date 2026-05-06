Taşacak Bu Deniz Setinde Sürpriz Kutlama: Adil Koçari’ye Arkadaşlarından Jest

Başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe, hem yeni projesiyle hem de nadir yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemindeki yerini koruyor. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Adil Koçari karakterine hayat veren Astepe, bu kez doğum günü kutlamasıyla adından söz ettirdi.

Sette Sürpriz Kutlama

Yoğun bir çekim temposunda olan Ulaş Tuna Astepe’ye, rol aldığı dizinin setinde oyuncu arkadaşları tarafından sürpriz bir doğum günü organize edildi. Samimi anların yaşandığı kutlamadan kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Oyuncu Arkadaşlarından "Şok" Yorumları

Sosyal medyayı oldukça mesafeli kullanan ve nadiren paylaşım yapan Astepe'nin, kendi doğum gününe dair bir fotoğraf karesini hesabına yüklemesi, rol arkadaşlarını da şaşırttı. Başarılı oyuncunun paylaşımının altına dizideki birçok oyuncu arkadaşı, bu nadir hamleye atıfta bulunarak "Şok içindeyiz" şeklinde esprili yorumlar bıraktı.

Hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaşan fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni alarak platformun en çok konuşulanları arasına girdi.