Taşacak Bu Deniz Setinde İhanet İddiası! Ali Öner Ve Zeynep Atılgan'a Büyük Şok!

Televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz dizisinin sezon finali eğlencesi magazin dünyasını sarsacak bir aşk iddiasını ve beraberinde gelen zehir zemberek bir ayrılık açıklamasını fitilledi. Dizide Gökhan karakteriyle büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Ali Öner'le rol arkadaşı Zeynep Atılgan'ın kutlamadaki yakınlaşması sosyal medyada çığ gibi büyüyen dedikodulara yol açtı. Gözlerin çevrildiği isim ise Ali Öner'in kısa süre önce yollarını ayırdığı 8 yıllık hayat arkadaşı Livanur Aydın oldu. Sessizliğini ilk kez bozan Aydın sosyal medya hesabından adeta ihanet imasında bulunan çarpıcı bir metin yayınladı.

Sezon Finalinde Alevlenen Aşk Dedikoduları

Uzun yıllar birlikte olan ve evlilik hazırlıkları yapan Livanur Aydın'la Taşacak Bu Deniz dizisinde Gökhan karakterine hayat veren Ali Öner geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırmıştı. Tam 8 yıllık bir geçmişe sahip olan ve nikah masasına oturması beklenen çiftin ani ayrılık sebebi merak konusuyken ipuçları dizinin veda gecesinde ortaya çıktı.

Dizisinin sezon finali kutlamasında Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın samimi görüntüleri sosyal medyaya düştü. İkili arasında aşk dedikoduları alevlendi. Eğlence sırasında oldukça neşeli ve samimi halleriyle dikkat çeken rol arkadaşları hakkındaki "Dizi aşkı gerçek mi oldu?" soruları magazin manşetlerini süslemeye başladı.

Eski Nişanlı Sessizliğini Bozdu: İsmimin Anılmasından Rahatsızım

Görüntülerle ilgili Livanur Aydın'dan açıklama geldi. Aylardır süren sessizliğini kendisine ve ailesine gelen baskılar sebebiyle bozmak zorunda kaldığını belirten Aydın sosyal medyadan sitem dolu bir teşekkür mesajıyla söze başladı:

"Son dönemde bana gönderdiğiniz tüm güzel mesajlar desteğiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. Uzun süren bir ilişki ve nişanlılık sürecinin sona ermesinin üzerinden aylar geçti. Bu süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedim. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu konuyla ilgili hâlâ çok fazla mesaj alıyorum. Bana, aileme ve yakın çevreme sürekli sorular yöneltiliyor. Yapılan haberlerde paylaşımlarda ve yorumlarda ismimin hala bu konuyla birlikte anılmasından rahatsızlık duyuyorum ve bu nedenle kısa bir açıklama yapmak istedim."

Sizin Bugün Emin Olduğunuz Şüpheler Benim Gerçekliğimdi

Livanur Aydın'ın paylaşımındaki asıl bomba ise metnin devamındaki satır aralarında gizliydi. Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın ortaya çıkan görüntüleri hakkında doğrudan isim vermeden konuşan Aydın bu yakınlaşmanın aslında yeni olmadığını ve geçmişte kendisinin bu durumdan şüphelendiğini ima eden şu sert cümleleri kurdu:

"Hayatta bazen insanların seçimleri davranışları ve ortaya koydukları tavırlar söylenecek tüm sözlerin önüne geçiyor. Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok aslında; her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda."

Geleceğe Odaklandım Konu Benim İçin Kapandı

Mesajının son bölümünde mağdur edebiyatı yapmak istemediğini ve hayatına güçlü bir şekilde devam ettiğini vurgulayan genç kadın "Ben ise geçmişe dönüp herhangi bir şeyi anlatma ya da tartışma niyetinde değilim. Bugün olduğum yerde huzurla kendi hayatıma ve hedeflerime odaklanarak devam ediyorum. İsteğim aylar önce sona ermiş bu konunun artık benim adıma da kapanması ve ismimin bu olaylarla birlikte anılmaması. Hayat devam ediyor ve ben önüme bakarak enerjimi geçmişe değil geleceğe ayırmayı tercih ediyorum" diyerek Ali Öner defterini bir daha açılmamak üzere kapattığını ilan etti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Ali Öner ve Zeynep Atılgan'a çevrildi.