Bengü Ateş Püskürdü! "Başka Konu mu Yok?"

Hakkındaki estetik iddialarına sert tepki gösteren Bengü "Son 3 yıldır hiçbir işlem yaptırmadım" diyerek isyan etti. Sosyal medyadan da sitem etti.

Bengü Ateş Püskürdü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2026 14:39

Son günlerde Bengü'nün adı yine sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasındaydı. Ancak bu kez gündem yeni bir şarkısı ya da konseri değil görünüşüyle ilgili yapılan estetik yorumları oldu. Yüzündeki değişim üzerine peş peşe gelen yorumlar artınca ünlü şarkıcı sessiz kalmak istemedi ve konuyla ilgili net bir açıklama yaptı.

Bengü, sürekli aynı sorularla karşılaşmaktan bunaldığını söylerken estetik iddialarının artık canını sıktığını da açıkça dile getirdi.

"Artık Bu Konuyu Konuşmayalım" Dedi

Ünlü şarkıcı kendisine yöneltilen estetik sorularına oldukça samimi bir dille cevap verdi. "Vallahi billahi hiçbir şey yapmıyorum" diyerek son dönemde herhangi bir estetik işlem yaptırmadığını söyledi.

Geçmişte dolgu uygulaması yaptırdığını gizlemediğini de belirten Bengü son üç yıldır yüzüne hiçbir estetik müdahale yaptırmadığını ifade etti. Buna rağmen aynı konunun sürekli gündeme gelmesine anlam veremediğini söyledi.

Konuşurken de bu durumun artık sinirlerini bozduğunu dile getiren sanatçı estetik yerine müziğinin konuşulmasını tercih ettiğini hissettirdi.

Sosyal Medyadan da Sitem Etti

Bengü'nün açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Daha sonra Instagram hesabından yaptığı hikâye paylaşımında da aynı konuya değindi.

Ünlü şarkıcı estetik tartışmalarının artık kendisini gerçekten sıktığını söyleyerek "Yine aynı konu, yine aynı sohbet" diyerek takipçilerine sitem etti. Paylaşımındaki mizahi üslup dikkat çekse de verdiği mesaj oldukça netti.

Gündem Değişmiyor

Magazin dünyasında ünlü isimlerin dış görünüşü sık sık konuşuluyor. Bengü de son dönemde bu tartışmaların merkezindeki isimlerden biri haline geldi. Ancak sanatçı yaptığı açıklamalarla bu iddialara son noktayı koymaya çalıştı.

Kendi ifadesine göre son yıllarda estetik yaptırmadığını söyleyen Bengü artık bu konunun kapanmasını istiyor. Ona göre sürekli aynı tartışmanın dönüp dolaşıp yeniden gündeme gelmesi hem yorucu hem gereksiz. Şarkıcının açıklamaları sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, kimi kullanıcılar Bengü'ye destek verdi kimi ise estetik tartışmalarını sürdürmeye devam etti. Görünen o ki Bengü bundan sonra müziğiyle anılmayı dış görünüşüyle ilgili yorumların ise geride kalmasını istiyor.

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