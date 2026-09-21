Başarılı Oyuncu Kerem Bürsin'in İş Birliği Global Arenaya Taşındı

Başarılı projeleri ve uluslararası arenadaki o karizmatik duruşuyla adından sıkça söz ettiren Kerem Bürsin kariyerinde yepyeni ve gurur verici bir döneme imza atıyor. Alman lüks eşya markasıyla iki yıldır başarıyla sürdürdüğü marka elçiliği yolculuğunu bir üst seviyeye taşıyan Bürsin iş birliğini resmen global boyuta taşıdı.

Geçtiğimiz yıl Orta Doğu, Hindistan, Afrika ve Türkiye'yi kapsayan geniş bir coğrafyanın bölgesel marka yüzü olan ünlü oyuncu şimdi ise dev markanın global iletişim ağında yer alan ilk Türk isim olma unvanını cebine koydu. Bu hamle Türk oyuncuların uluslararası lüks tüketim ve moda arenasındaki yükselişinin en somut örneklerinden biri olarak parıldıyor.

Hollywood Yıldızlarıyla Yan Yana!

Markanın yeni global kampanyası için soluğu ABD'nin kalbi New York'ta alan Kerem Bürsin dünyanın farklı köşelerinden seçilen sinema, sanat ve moda dünyasının dev isimleriyle aynı yaratıcı projede buluştu. Önümüzdeki aylarda tüm dünyada aynı anda yayınlanacak olan bu dev kampanya Bürsin'in marka ile olan köklü bağını küresel vitrine çıkaracak.

New York ziyareti sırasında sadece çekimlerle yetinmeyen yakışıklı oyuncu katıldığı prestijli davetlerle de göz doldurdu. Markanın deri ürünlerindeki tam 100 yıllık köklü mirasını kutlayan o görkemli gecede onur konuğu olarak yer alan Bürsin, Alexandra Daddario, Jamie Campbell Bower, Rupert Friend, Seo Kangjun ve Alfonso Herrera gibi dünya yıldızlarıyla aynı karede buluştu.

Gururlandıran Başarı!

Dünyaca ünlü isimlerle yan yana boy göstererek gecenin en dikkat çeken figürlerinden biri olan Kerem Bürsin'in bu uluslararası başarısı, hayranları tarafından sosyal medyada büyük bir coşkuyla karşılandı.

Bakalım başarılı oyuncunun New York'ta çektiği bu küresel kampanya yayınlandığında moda dünyasında nasıl bir rüzgar estirecek?