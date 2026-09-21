Güneşin Doğduğu Yer'de Büyük Fırtına: Bir Yalan Tüm Hayatları Altüst Ediyor!

ATV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan yapımcılığını TİMSBİ Productions ortaklığında Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yeni dizi Güneşin Doğduğu Yer ilk bölümüyle izleyiciden gördüğü büyük ilgi ve akıcı hikayesiyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Senaryosunu usta kalem Yıldız Tunç'un kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin oturduğu merakla beklenen dizi nefes kesen ikinci bölümüyle Perşembe akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk bölümüyle reytinglerde fırtınalar estiren yapımın yeni bölümünde sırlar birer birer gün yüzüne çıkıyor.

Üç Yıllık Büyük Yalan ve Kozanlar ile Atahanlılar'ın Düğün Planı

Hikayenin merkezinde yer alan Celadet üç yıl önce Leyla'yı hem oğlundan hem de kocasından koparan büyük gerçeğin üzerini ustalıkla örterken bu hamle Kozanların hayatında da yepyeni ve sancılı bir dönemin kapısını aralamıştır. Aradan geçen acı dolu yılların ardından Kenan annesi Celadet'in ısrarları ve istekleri doğrultusunda Hanzade ile evlenmeye hazırlanmaktadır. Bu evlilik hazırlığıyla birlikte Kozanlar ve Atahanlılar hem iş dünyasındaki ortaklıklarını pekiştirmek hem de güçlü bir aile bağı kurmak üzere güçlerini birleştirmektedir. İki köklü ailenin bir araya geleceği bu görkemli düğün bölgedeki tüm dengeleri değiştirecek gibi görünmektedir.

Cezaevinden Çıkan Leyla'nın Adana'ya Dönüşü Dengeleri Sarsıyor

Üç yıl boyunca haksız yere özgürlüğünden sevdiklerinden ve en önemlisi de oğlundan mahrum bırakılan Leyla cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu Adana'da alır. İçindeki büyük hasretle yola çıkan Leyla'nın hayattaki tek ve en büyük isteği yıllardır ayrı kaldığı oğluna yeniden kavuşmaktır. Ancak onun bu beklenmedik ve sarsıcı dönüşü Kenan ile Hanzade'nin görkemli düğün hazırlıklarından tutun da iki aile arasında kurulan tüm kırılgan ilişkilere kadar her şeyi altüst edecektir. Leyla'nın intikam ve adalet arayışı bölgede taş üstünde taş bırakmayacak bir kaosa zemin hazırlamaktadır.

Celadet'in En Büyük Korkusu Gerçekleşiyor

Leyla'nın adını duyduğu an en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalan kişi ise Celadet olur. Yıllar önce kurguladığı karanlık planla Leyla'yı Kenan'dan uzaklaştırmayı ve gerçeği örtbas etmeyi başaran Celadet bu kez yalnızca oğlunu değil torununu ve yıllardır titizlikle koruduğu aile itibarını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Sırların perdesinin aralanacağı yüzleşmelerin gecesine dönüşecek olan Güneşin Doğduğu Yer heyecan dolu ikinci bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de!