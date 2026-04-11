Taşacak Bu Deniz 25. Bölüm Fragmanı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Taşacak Bu Deniz 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Kaos dolu sahneler izleyiciyi ikiye böldü, sosyal medyada yorum yağmuru başladı.

Yayın Tarihi : 11-04-2026 11:50

Cuma akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz, 25. bölüm fragmanıyla izleyicinin karşısına çıktı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya platformlarında yoğun bir etkileşim oluştu. Ancak izleyicilerin tepkileri ikiye ayrıldı. Bir kesim yeni bölümü büyük bir heyecanla beklediğini dile getirirken, diğer kesim fragmanı beklentilerin altında bulduğunu ifade etti.

Fragman paylaşımının altına kısa sürede binlerce yorum yapıldı. İzleyiciler, özellikle hikâyenin gidişatı ve karakterlerin aldığı kararlar üzerine görüşlerini paylaştı. Böylece dizi, yeni bölüm öncesinde yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti.

Fragmanda Kaos ve Gerilim Zirveye Çıkıyor

Yeni bölüm fragmanında tansiyon giderek yükseliyor. Şerif ve adamları, köy halkının yanına gelerek Esme’yi zorla götürmek ister. Bu anlar büyük bir kaosa sahne olur. Yaşanan gerilim sırasında Şerif, Esme’yi kaçırmayı başarır. Bu gelişme, hikâyenin seyrini tamamen değiştirir.

Öte yandan Eleni, Esme’yi geri almak için kararlılığını açıkça ortaya koyar. Eleni, gerekirse Adil ile birlikte en zor yollara gideceğini ifade eder. Ayrıca Şerif’e doğrudan meydan okur. Bu sahneler, izleyicide büyük bir merak uyandırır.

İzleyici Tepkileri Dikkat Çekti

Fragmanın ardından izleyiciler iki farklı görüşte birleşti. Bir grup, sahnelerin tempolu olduğunu ve yeni bölümün oldukça heyecanlı geçeceğini savundu. Ancak diğer grup, hikâyenin fazla karmaşıklaştığını ve fragmanın beklentiyi karşılamadığını belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları, özellikle karakterlerin aldığı kararları tartışmaya açtı. Bununla birlikte bazı izleyiciler, Eleni’nin çıkışını desteklerken bazıları bu hamleyi riskli buldu. Böylece dizi, fragmanıyla bile geniş bir tartışma ortamı oluşturdu.

Yeni Bölüm Öncesi Merak Artıyor

Tüm bu gelişmelerin ardından Taşacak Bu Deniz dizisinin 25. bölümü için beklenti daha da yükseldi. Fragmanın yarattığı etki, yeni bölümde yaşanacak olaylara dair merakı artırdı. İzleyiciler, Esme’nin akıbetinin ne olacağını ve Eleni’nin planlarının nasıl sonuçlanacağını öğrenmek için ekran başına geçmeye hazırlanıyor.

