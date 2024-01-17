Taş Kağıt Makas sete çıktı! İşte ilk görüntüler...

Ekin Koç’un hipertimezi hastalığına (hipertimezi:sıradışı hafıza yeteneği) sahip olan Umut karakterine hayat vereceği dizide; Serra Arıtürk ‘Alev’, Ozan Güven 'Harun’, Burak Yörük ise ‘Fecir’ karakteri ile ekrana gelecek.

Alev’in (Serra Arıtürk) büyük kararlılığı, Harun’un (Ozan Güven) parlak zekasının yanında içerisinde bulunduğu derin yapı ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir’in (Burak Yörük) güç savaşları arasında geçen hikayenin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken, senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor.

Hatırlamak ile unutmak arasındaki dengeyi adaletin terazisinde tartan Taş Kağıt Makas‘ın oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Burak Yörük’ün yanı sıra; Hande Ataizi, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi birbirinden güçlü ve renkli isimler yer alıyor.

Taş Kağıt Makas yakında Kanal D’de ekrana gelecek.