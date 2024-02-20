Taş Kağıt Makas dizisinin afişi yayınlandı

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yayınlanan tanıtımları ile büyük beğeni toplayan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimlerinin tüm hızıyla devam ettiği dizinin 28 Şubat 2024 tarihi itibariyle çarşamba akşamı saat 20.00’de yayınlanacağı açıklandı. Zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle merak uyandıran dizinin afişi de yayınlandı.

Taş Kağıt Makas dizisinin afişi yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-02-2024 18:37

İDDİALI AFİŞ

Sezonun iddialı projelerinden biri olacağının sinyalini veren “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisinin afişi görücüye çıktı. Ekin Koç, Ozan Güven ve Burak Yörük’ün yer aldığı afiş dizinin hikayesine dair merakı iyice artırdı. Kanal D ve MF Yapım’ın sosyal medya hesaplarından ilk kez yayınlanan afiş, binlerce yorum ve beğeni alırken; bir anda sosyal medyanın da gündemine oturmayı başardı.

Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu bir düzende geçen hikayeyi anlatacak olan Taş Kağıt Makas’ın yapımcılığını MF Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan oturuyor.

 GÜÇLÜ KADRO

Gecekondu mahallesindeki masum bir delikanlının, düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği büyük adalet savaşının anlatıldığı dizinin senaryosunu Uğraş Güneş yazıyor. Kanal D ekranında başlayacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

 Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, 28 Şubat Çarşamba akşamı 20.00’de Kanal D’de yayın hayatına başlayacak.

Benzer Haberler
Kızılcık Şerbeti'ne bir kez daha ceza geldi! RTÜK affetmedi! Kızılcık Şerbeti'ne bir kez daha ceza geldi! RTÜK affetmedi!
Survivor'da aşk! Kameraları umursamadılar... Survivor'da aşk! Kameraları umursamadılar...
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ barıştı mı? Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ barıştı mı?
17 milyon SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve EYT emeklisi Dikkat! Maaşlara ek 25000 TL ödenecek! 17 milyon SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve EYT emeklisi Dikkat! Maaşlara ek 25000 TL ödenecek!
Emeklilere Müjdeli Haberler: 2024 Yılında Ek Ödemeler ve Fırsatlar Artıyor Emeklilere Müjdeli Haberler: 2024 Yılında Ek Ödemeler ve Fırsatlar Artıyor
Devlet destekli 100.000 TL'ye kadar yeni borç kapatma kredisi başladı! Devlet destekli 100.000 TL'ye kadar yeni borç kapatma kredisi başladı!
ÇOK OKUNANLAR
İnci Taneler'inde Dilber'den gündem olan yeni dans
  • 16-02-2024 10:45

İnci Taneler'inde Dilber'den gündem olan yeni dans

Gonca Vuslateri bebeğinin cinsiyetini açıkladı
  • 20-02-2024 13:55

Gonca Vuslateri bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Dilber'in dansı bu kez New York Times Square'de
  • 20-02-2024 14:30

Dilber'in dansı bu kez New York Times Square'de

Cemal Hünal ve Lale Cangal boşandı mı? İlk kez açıkladılar!
  • 22-02-2024 10:42

Cemal Hünal ve Lale Cangal boşandı mı? İlk kez açıkladılar!

Jet Sosyete'nin ünlü oyuncusu Deniz Cengiz'in şoke eden seks itirafı:
  • 20-02-2024 15:56

Jet Sosyete'nin ünlü oyuncusu Deniz Cengiz'in şoke eden seks itirafı: "En güzel yeri o..."