Taş Kağıt Makas dizisinden 2 isim ayrılıyor!

Taş Kağıt Makas'ın sezon finalinin ardından 2 isim kadrodan ayrılacak. İşte detaylar...

Taş Kağıt Makas dizisinden 2 isim ayrılıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-06-2024 15:01

Kanal D'nin adalet mücadelesi üzerine kurulu yeni dizisi "Taş Kağıt Makas," etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yılın en sevilen dizileri arasında yer almayı başardı. Uğraş Güneş'in kaleme aldığı dizinin bu akşam yayınlanacak sezon finali, izleyicilere iki önemli ayrılık yaşatacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sezon finali ile birlikte dizinin Süreyya karakterini canlandıran Hande Ataizi ve Azad karakterini oynayan Aytaç Uşun, diziye veda edecek. Bu ayrılıklar, dizinin hayranları için büyük bir sürpriz olacak.

"Taş Kağıt Makas," yeni sezonda yenilenen oyuncu kadrosu ve taze hikayesiyle seyirci karşısına çıkmaya devam edecek. Dizinin yeni sezonu, izleyicilerin merak ve heyecanla beklediği yeni maceralara ev sahipliği yapacak.

Benzer Haberler
Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç yeniden bir araya geliyor Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç yeniden bir araya geliyor
Selen Görgüzel Bodrum'da Jet-Ski şovuyla göz kamaştırdı Selen Görgüzel Bodrum'da Jet-Ski şovuyla göz kamaştırdı
Pınar Altuğ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Pınar Altuğ'dan yıllar sonra gelen itiraf: "Saçmalamayın Allah aşkınıza"
Hadise'den Kerem Bürsin'e doğum günü mesajı Hadise'den Kerem Bürsin'e doğum günü mesajı
Selen Görgüzel tatil sezonunu Bodrum'da açtı Selen Görgüzel tatil sezonunu Bodrum'da açtı
SON DAKİKA! Bankamatik Kartı Olanlara 17.000 TL Ödeme Veriliyor! Son 3 Banka Açıkladı SON DAKİKA! Bankamatik Kartı Olanlara 17.000 TL Ödeme Veriliyor! Son 3 Banka Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den Mısır çıkarması!
  • 31-05-2024 17:12

Hadise'den Mısır çıkarması!

İki oyuncu daha Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor! İşte projeden ayrılan o isimler...
  • 03-06-2024 18:31

İki oyuncu daha Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor! İşte projeden ayrılan o isimler...

Çağatay Ulusoy, Mustafa Mert Koç’un konserine katıldı
  • 01-06-2024 09:35

Çağatay Ulusoy, Mustafa Mert Koç’un konserine katıldı

Hadise sezonu açtı! Bikinili pozlar peş peşe geldi
  • 03-06-2024 18:46

Hadise sezonu açtı! Bikinili pozlar peş peşe geldi

Burcu Özberk sezonu açtı! Siyah bikisiniyle verdiği poz Instagram'ı salladı
  • 05-06-2024 09:53

Burcu Özberk sezonu açtı! Siyah bikisiniyle verdiği poz Instagram'ı salladı