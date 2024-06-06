Taş Kağıt Makas dizisinden 2 isim ayrılıyor!

Kanal D'nin adalet mücadelesi üzerine kurulu yeni dizisi "Taş Kağıt Makas," etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yılın en sevilen dizileri arasında yer almayı başardı. Uğraş Güneş'in kaleme aldığı dizinin bu akşam yayınlanacak sezon finali, izleyicilere iki önemli ayrılık yaşatacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sezon finali ile birlikte dizinin Süreyya karakterini canlandıran Hande Ataizi ve Azad karakterini oynayan Aytaç Uşun, diziye veda edecek. Bu ayrılıklar, dizinin hayranları için büyük bir sürpriz olacak.

"Taş Kağıt Makas," yeni sezonda yenilenen oyuncu kadrosu ve taze hikayesiyle seyirci karşısına çıkmaya devam edecek. Dizinin yeni sezonu, izleyicilerin merak ve heyecanla beklediği yeni maceralara ev sahipliği yapacak.