Ronaldo Ve Georgina'nın Gizli Düğünü Ortaya Çıktı!

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez 10 yıllık ilişkilerinin ardından evlendi. Çiftin evlerinde yalnızca beş çocuklarının katıldığı sade nikahı şaşırttı.

Ronaldo Ve Georgina'nın Gizli Düğünü Ortaya Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2026 20:43

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodríguez 10 yıllık ilişkilerinin ardından sonunda evlendi. Herkes dünyaca ünlü çiftin büyük gösterişli ve bol davetli bir düğün yapmasını beklerken ikili bu konuda herkesi şaşırttı.

Çift, Portekiz'deki evlerinin salonunda oldukça sade bir törenle nikâh masasına oturdu. Üstelik düğüne yalnızca beş çocukları katıldı. Yani kalabalık bir davet yerine sadece en yakın ailelerinin olduğu özel bir an yaşamayı tercih ettiler.

Gelinlik ve Damatlık Yerine Farklı Bir Tercih

Düğünün en çok konuşulan detaylarından biri de çiftin kıyafetleri oldu. Ronaldo klasik bir damatlık giymek yerine özel dikim açık bej bir takım elbise tercih etti. Ancak takım elbisenin içine tişört giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Georgina ise klasik bir gelinlik yerine transparan beyaz bir gömlek ve etekten oluşan sade bir kombinle nikâha katıldı. Dolayısıyla çiftin düğünü baştan sona alışılmışın biraz dışında geçti.

Gucci Detayının Özel Bir Anlamı Var

Çiftin kıyafetlerinde Gucci tercih etmesi de tesadüf değil. Georgina Ronaldo ile tanıştığı dönemde Madrid'deki Gucci mağazasında çalışıyordu.

Bu nedenle markanın düğünde yer alması, ikili için ilişkilerinin başladığı günlere uzanan özel bir anlam taşıyor. Georgina ve Ronaldo bu tercihi adeta hayatlarındaki bir döngünün tamamlanması olarak görüyor.

Neden Evlerinin Salonunda Evlendiler?

Georgina Vogue'a yaptığı açıklamada neden evlerinin salonunda evlenmek istediklerini de anlattı. Onun için bu yerin özel bir anlamı var. Yıllar sonra çocuklarının aynı masaya baktığında anne ve babalarının burada birbirlerine evlilik yemini ettiğini hatırlamasını istiyor.

Çiftin ilerleyen dönemde aileleri ve yakın dostlarının katılacağı daha büyük bir kutlama yapabileceği de belirtiliyor. Ancak şimdilik balayı planı yok. Ronaldo'nun futbol kariyeri nedeniyle Suudi Arabistan'a döndüğü öğrenildi.

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