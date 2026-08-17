Rum Şarkıcıdan Türkiye'ye Övgü Yağmuru! Bir Tek Onu İstedi

Rum şarkıcı Ivi Adamu Bodrum'da sevenleriyle bir araya geldi. Türkiye'ye her gelişinde burada olmaktan ayrı bir keyif aldığını anlatan Adamu, özellikle Türk kültürüne ve yemeklerine olan ilgisini samimi sözlerle dile getirdi.

Bodrum'u çok sevdiğini söyleyen şarkıcı, Türkiye'ye geldikçe Türkçesini geliştirmeye çalıştığını da anlattı. "Bodrum'a tekrar geldiğim için mutluyum. Atmosfer harika" diyerek tatil beldesine olan hayranlığını dile getiren Adamu, Türkiye'de kendisini oldukça rahat hissettiğini söyledi.

Türk Sanatçılardan İlham Alıyor

Müzik yaparken kendisine nelerin ilham verdiği sorulan Ivi Adamu'nun cevabı da dikkat çekti. Şarkıcı, yalnızca kendi kültüründen değil dünyanın farklı yerlerindeki kültürlerden beslendiğini söyledi.

Türkiye'nin de bu konuda kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirten Adamu, burada karşılaştığı birçok sanatçıdan ilham aldığını anlattı. Yani Türkiye onun için sadece konser verdiği veya tatil yaptığı bir ülke değil, aynı zamanda müzikal açıdan da beslendiği bir yer.

Türk Şarkıcılarla Düet Sinyali

Ivi Adamu'ya Türk şarkıcılarla ortak bir proje yapıp yapmayacağı da soruldu. Şarkıcının cevabı ise kapıları tamamen açık bıraktığını gösterdi.

Adamu, "Neden olmasın? Belki de şu an yapıyoruzdur, kim bilir?" diyerek merak uyandırdı. Bu sözler, ilerleyen dönemde bir Türk sanatçıyla sürpriz bir düet yapabileceği şeklinde yorumlandı.

Yapay Zekâya Mesafeli

Son dönemde müzik dünyasında sıkça konuşulan yapay zekâ konusu da Adamu'ya soruldu. Şarkıcı, eserlerinde yapay zekâ kullanmayı düşünmediğini açıkça söyledi.

Doğal olmaktan yana olduğunu belirten Adamu, müziğinde içinden gelen duyguları yansıtmayı tercih ettiğini ifade etti.

Türkiye'den Vazgeçemiyor

Adamu'nun Türkiye sevgisinin en tatlı göstergesi ise yemek konusunda ortaya çıktı. Türkiye'ye geldiğinde neleri sevdiği sorulduğunda hiç düşünmeden lahmacunu işaret etti.

Şarkıcının "Lahmacunu çok seviyorum" sözleri, sosyal medyada da yüzleri gülümsetecek türden bir detay oldu. Görünen o ki Ivi Adamu'nun Türkiye sevgisinde müzik kadar lahmacunun da ayrı bir yeri var.