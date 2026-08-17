Cenk Torun'un Oğlu Şan'ı Görenler Şoke Oldu!

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Oktay karakteriyle bir döneme damga vuran Cenk Torun, bu kez oğlu Şan'la birlikte verdiği tatil pozuyla gündeme geldi. 51 yaşındaki oyuncu tatilden yaptığı paylaşımıyla takipçilerine adeta nostalji yaşattı.

Ancak paylaşımda asıl dikkat çeken Cenk Torun'un kendisinden çok oğlu Şan oldu. Baba oğulun yan yana verdiği pozdaki benzerlik, sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı. Takipçiler Şan'ın babasının gençliğine fazlasıyla benzediğini söyleyerek yorum yağmuruna tuttu.

"Babasının Kopyası" Yorumları Yağdı

Cenk Torun'un paylaşımını görenler baba oğul arasındaki benzerliği hemen fark etti. "Babasının kopyası", "Tıpkı babasının gençliği" ve "Babası gibi yakışıklı olacak" gibi yorumlar yapan takipçiler, ikilinin fotoğrafını oldukça beğendi.

Torun'un yıllara rağmen karizmasından pek bir şey kaybetmemesi de ayrıca dikkat çekti. Baba oğulun samimi tatil karesi, oyuncunun takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Oğlunun Özel Günlerini Hiç Kaçırmıyor

Cenk Torun oğlu Şan'ın hayatındaki önemli anları sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmiyor. Geçtiğimiz aylarda 19 yaşına giren oğlunun doğum gününü eski bir fotoğrafla kutlamış ve oldukça duygusal bir mesaj paylaşmıştı.

Torun oğluna yazdığı mesajda hayatının yeni döneminde cesur olmasını, hayallerinin peşinden gitmesini ve vicdanını pusula olarak görmesini istemişti. Mesajının sonunda da oğluna olan sevgisini dile getirmişti.

"Asıl Hikayen Şimdi Başlıyor"

Ünlü oyuncu Şan'ın lise mezuniyetinde de duygularını paylaşmıştı. Oğlunun büyüdüğünü görmenin kendisi için hem gurur hem de büyük bir mutluluk olduğunu anlatan Torun, artık genç adamın kendi yolunu çizmeye başladığını söylemişti.

Tatil paylaşımıyla yeniden gündeme gelen baba oğul bu kez benzerlikleriyle sosyal medyanın diline düştü. Görünen o ki Şan babasının gençlik yıllarına gerçekten de fazlasıyla benziyor.