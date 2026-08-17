Altı Üstü İstanbul'da Bomba Gibi Yakınlaşma! İlk Adım Geliyor

Altı Üstü İstanbul'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Emir ve Naz arasındaki romantik yakınlaşma dikkat çekerken Esra'nın itirafı ve yeni sırlar merak uyandırdı.

Altı Üstü İstanbul'da Bomba Gibi Yakınlaşma! İlk Adım Geliyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2026 20:38

atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 10. bölüm fragmanıyla yine merak uyandırdı. Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek yeni bölüm öncesinde yayınlanan üçüncü fragmanda özellikle Emir ve Naz arasındaki yakınlaşma dikkat çekti.

Fragmanın başlığı bile izleyicinin ilgisini çekmeye yetti: "Böyle susup bakışacak mıyız?" Emir ve Naz'ın birbirlerine bakışları ve aralarındaki romantik hava, dizinin takipçilerini heyecanlandırdı. Fragmanı gören izleyiciler de sosyal medyada yorum yağdırdı. "Efsane romantizm", "Çok iyi", "Sevgi dolular" ve "Muhteşem ikili" gibi yorumlar yapan seyirciler, ikilinin hikayesindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Emir ve Naz Arasında İlk Adım

Yeni bölümde Emir ve Naz cephesinde işler iyice hareketleniyor. İkilinin arasındaki yakınlaşma artık saklanamayacak bir noktaya gelirken, fragmandaki romantik anlar da bunun ilk işaretini veriyor.

Naz'ın Sezen'le geçmişi hakkında yaptığı yüzleşme ise genç kadını oldukça sarsıyor. Öğrendiği yeni bilgiler Naz'ın hayatını daha da karıştırırken, bu zor süreçte yanında olan kişi Emir oluyor.

Emir'in Naz'a verdiği destek, ikili arasındaki bağı daha da güçlendiriyor. Görünen o ki bu bölümde aralarındaki ilişki için önemli bir adım atılacak.

Esra'nın İtirafı Ortalığı Karıştıracak

Bölümde yalnızca romantik gelişmeler yaşanmayacak. Esra'nın yaptığı şok edici itiraf, Ziyankâr'da adeta bomba etkisi yaratacak. Bu itirafın ardından Uzay üzerindeki şüphelerin daha da artması bekleniyor.

Emir ve arkadaşlarının yürüttüğü araştırma da hız kesmeden devam ediyor. Saklanan gerçeklere ulaşmak için ekip önemli ipuçlarının peşine düşerken, izleyiciyi de heyecanlı bir bölüm bekliyor.

Kısacası 10. bölümde hem aşk hem de gizem tarafında tempo yükseliyor. Özellikle Emir ve Naz'ın yakınlaşması, bölümün en çok konuşulacak anlarından biri olacak gibi görünüyor.

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