Tarkan'ın Yıllar Önce Bir Dizide Rol Aldığı O Sahne 24 Yıl Sonra Yeniden Gündemde!

Türk pop müziğinin Megastarı Tarkan'ın kariyerinde bir ilke imza atarak yıllar önce konuk olduğu dizi sahnesi aradan geçen 24 yılın ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu. 2002 yılında izleyiciyle buluşan Yeter Anne dizisine konuk olan Tarkan'ın bu sürpriz performansı nostalji rüzgarları estirirken genç izleyicileri de şaşırttı.

Özkan Uğur ve Suna Pekuysal'ı Kıramamıştı

O dönem kariyerinin en parlak ve zirve dönemlerinden birini yaşayan Tarkan 2001 yılında piyasaya çıkardığı kült albümü Karma ve dillere pelesenk olan Kuzu Kuzu şarkısıyla kasıp kavuruyordu. Şöhretinin en dorukta olduğu o yıllarda televizyon programlarına dahi çıkmayı reddeden ekranlarda son derece nadir görünen Megastar'ın bir sitcom dizisinde yer alması o dönem de büyük ses getirmişti.

Ancak Tarkan'ın bu kuralı bozmasının arkasında çok özel bir vefa yatiyordu. Kulislerde anlatılanlara göre ünlü şarkıcı Türk müziğinin ve sinemasının efsane isimleri Özkan Uğur ve usta tiyatrocu Suna Pekuysal'ı kırmayarak bu özel teklifi kabul etmişti. Böylece Tarkan kariyerindeki ilk ve tek dizi konukluğuna imza atmış ve unutulmaz repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

24 Yıl Sonra Sosyal Medyada Nostalji Fırtınası

Tarkan, Suna Pekuysal ve Özkan Uğur’un başrollerinde yer aldığı ‘Yeter Anne’ adlı diziye konuk oluyor. (2002) https://t.co/d3p2PZ3Etc — OldLaikDays (@Oldlaikdays) August 1, 2026

Dizideki o eğlenceli anların üzerinden 24 yıl geçtikten sonra sosyal medya platformlarında yeniden paylaşılması, binlerce etkileşim aldı. Videoyu ilk kez izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemezken o döneme tanıklık eden izleyiciler ise eski televizyon günlerine duydukları özlemi dile getirdi.

Yorumlarda ayrıca aramızdan ayrılan değerli ustalar da unutulmadı. Cennet Mahallesi'nin unutulmaz ismi ve G.O.R.A.'nın Garavel'i Özkan Uğur 8 Temmuz 2023'te Türk tiyatrosunun usta çınarı Suna Pekuysal ise 22 Temmuz 2008'de hayata gözlerini yummuştu. Megastar Tarkan'ın kameralar karşısındaki bu en neşeli ve sürpriz anı arşivlerdeki en özel hatıralardan biri olarak yerini korumaya devam ediyor.