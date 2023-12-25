Tarkan'ın yılbaşı konserinden kazanacağı rakam dudak uçuklattı!

Yeni yıla Kıbrıs'ta girecek olan Tarkan'ın vereceği konserden 25 milyon TL alacağı konuşuluyor.

Tarkan'ın yılbaşı konserinden kazanacağı rakam dudak uçuklattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-12-2023 11:44

Tarkan'ın, yılbaşı gecesi sahne almak için 25 milyon TL alacağı konuşuluyor. Ünlü şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir modaevinde üç saat kadar kalan megastar, çıkışta paparazzi objektiflerini fark edince kısa bir şaşkınlık yaşadı.

Yılbaşı için kıyafet provası yaptığını belirten Tarkan, yeni yılı Kıbrıs'ta karşılayacağını söyledi. Tarkan “Güzel bir teklif geldi, ben de değerlendirdim. Böyle bir teklif gelmeseydi belki de ailemle olmayı düşünebilirdim” diye konuştu.


Yılbaşı sahne ücretleri hakkındaki sorulara ise "Lütfen bu konular şimdi olmaz, sonra konuşalım. Artık gitmem lazım" diyerek yanıt verdi ve kendisini bekleyen VIP aracına binerek hızla uzaklaştı.

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