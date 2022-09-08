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Gecce Magazin Haberleri

Tarkan'ın İzmir konseri yapılacak mı? İşte son detaylar...

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Tarkan'ın konser vereceği alandaki dev platform gece çöktü. Konserin yapılıp yapılamayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Tarkan'ın İzmir konseri yapılacak mı? İşte son detaylar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-09-2022 12:01

İzmir’in kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yarın düzenlenecek Tarkan konseri öncesi facianı eşiğinden dönüldü.

Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatıldı.

Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler, çalışmalarını sürdürürken, dün saat 23.00 sıralarında Tarkan’ın konser vereceği sahnede dev platform henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada, enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edildi.

TUNÇ SOYER: "ÇOK ÜZGÜNÜZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Tarkan’ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız” dedi.

TARKAN: KONSERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPACAĞIZ!

Tarkan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir’e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız” dedi.

TARKAN'IN İZMİR KONSERİ YAPILACAK MI?

 İzmir Büyükşehir Belediyesince Tarkan’ın sahne alacağı alanın yeniden belirlenmesi için çalışma yapıldığı öğrenildi. Eğer yarına kadar uygun koşullar oluşursa Tarkan sahneye çıkacak. İzmirliler'in merakla beklediği konserle ilgili son kararın gün içinde verilmesi bekleniyor.

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