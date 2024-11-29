Tarkan'dan yeni araba video geldi!

Megastar Tarkan, hayranlarını heyecanlandıran yeni bir video paylaşımıyla gündeme geldi. Zaman zaman arabasında çektiği samimi videolarla hayranlarına seslenen ünlü sanatçı, bu kez bir klip çekimine gittiğini duyurdu.

Arabasında çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Tarkan, hangi şarkısına klip çekeceğini açıklamazken, takipçilerine tahmin etme çağrısında bulundu. Hayranlarına, "Bugün klip çekimine gidiyoruz. Hangi şarkıya klip çekiyoruz, sizce?" diyen Megastar, yüzlerce yorum ve tahmin aldı.

Tarkan’ın bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, özellikle son albümünden popüler şarkılarına yoğunlaşarak tahminlerini dile getirdi. Hangi şarkının klipleneceği ise şimdiden merak konusu oldu.