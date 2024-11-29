Tarkan'dan yeni araba video geldi!

Zaman zaman hayranlarına arabada çektiği videolarla mesajlar gönderen Tarkan'dan yeni bir video geldi.

Tarkan'dan yeni araba video geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-11-2024 11:12

Megastar Tarkan, hayranlarını heyecanlandıran yeni bir video paylaşımıyla gündeme geldi. Zaman zaman arabasında çektiği samimi videolarla hayranlarına seslenen ünlü sanatçı, bu kez bir klip çekimine gittiğini duyurdu.

Arabasında çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Tarkan, hangi şarkısına klip çekeceğini açıklamazken, takipçilerine tahmin etme çağrısında bulundu. Hayranlarına, "Bugün klip çekimine gidiyoruz. Hangi şarkıya klip çekiyoruz, sizce?" diyen Megastar, yüzlerce yorum ve tahmin aldı.

Tarkan’ın bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, özellikle son albümünden popüler şarkılarına yoğunlaşarak tahminlerini dile getirdi. Hangi şarkının klipleneceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Uğur Akkuş ve Ebru Şallı evliliklerine ikinci şansı verdi Uğur Akkuş ve Ebru Şallı evliliklerine ikinci şansı verdi
Müjde Uzman'ı sinirlendiren paylaşım: Müjde Uzman'ı sinirlendiren paylaşım: "Biraz utanmanız olsun"
Yiğit Kirazcı, Bebek’te objektiflere takıldı: Yiğit Kirazcı, Bebek’te objektiflere takıldı: "Nefes nefese kaldım"
Meriç Aral’dan ücret eşitliği çıkışı: Meriç Aral’dan ücret eşitliği çıkışı: "Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalı"
Edis'den hayranlarına doğum günü hediyesi: 'Mayhoş' Edis'den hayranlarına doğum günü hediyesi: 'Mayhoş'
Dilan Polat'ın pahalılık isyanı: “Hayat çok zor. Bin 700 TL tuttu Dilan Polat'ın pahalılık isyanı: “Hayat çok zor. Bin 700 TL tuttu"
ÇOK OKUNANLAR
Edis'den hayranlarına doğum günü hediyesi: 'Mayhoş'
  • 28-11-2024 15:49

Edis'den hayranlarına doğum günü hediyesi: 'Mayhoş'

Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik ayrılık! Kadroya veda ediyor!
  • 26-11-2024 16:10

Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik ayrılık! Kadroya veda ediyor!

Menopoza İyi Gelecek 5 İpucu
  • 28-11-2024 13:22

Menopoza İyi Gelecek 5 İpucu

Defne Samyeli’den evlilik yorumu: “24 saatte evlenebilirim”
  • 28-11-2024 12:07

Defne Samyeli’den evlilik yorumu: “24 saatte evlenebilirim”

“Kara Ağaç Destanı” sevenlerine kötü haber!
  • 22-11-2024 15:02

“Kara Ağaç Destanı” sevenlerine kötü haber!