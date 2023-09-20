Advert

Tarkan'dan ulu önderimiz Atatürk'le ilgili çirkin saldırıya tepki

Bir şahsın Atatürk'e yönelik çirkin saldırısı karşısına Megastar Tarkan'dan tepki geldi.

Tarkan'dan ulu önderimiz Atatürk'le ilgili çirkin saldırıya tepki
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2023 16:34

Megastar Tarkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önderimiz Atatürk’e yönelik çirkin saldırıya tepki gösterdi. Ünlü sanatçı yayınladığı yazıda şu satırlara yer verdi:

“Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi. Uzun süredir Atatürk’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar. İlke ve inkılaplarıyla bugün bile yolumuza ışık tutan, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’e yapılan böyle ayıplara ve haksızlıklara sessiz kalmamamız, tüm kalbimiz ve gücümüzle onu daha da fazla korumamız, savunmamız gerektiğini bir daha anlıyorum. Ve evet, haklıydınız. Disney yetkililerinin, Disney+’ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi. Bu kararın arkasındaki nedenler her ne idiyse kabul edilemezdi. Çünkü bugün bir daha görüyoruz ki bu zamanlar, Atatürk’ün varlığına, ışığına, bu millet ve vatan için yaptıklarını hatırlamaya en çok ihtiyacımızın olduğu zamanlardır.”
 

Benzer Haberler
Seray Kaya'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü Seray Kaya'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü
Ece Erken: Çılgınca spor yapıyorum, hedefim büyük! Ece Erken: Çılgınca spor yapıyorum, hedefim büyük!
Rubato’nun solisti Özer Arkun dünya evine girdi Rubato’nun solisti Özer Arkun dünya evine girdi
Pembe Top Cansu Dere'de Pembe Top Cansu Dere'de
Atiye kızı Neva'yı dünyaya getirdi! Atiye kızı Neva'yı dünyaya getirdi!
Hadise pozlarıyla beğeni topladı! O detay dikkat çekti! Hadise pozlarıyla beğeni topladı! O detay dikkat çekti! "Sence olmuş mu"
ÇOK OKUNANLAR
Yalı Çapkını 2. Pelo Vakası! Zeynep Sağ Gösterip Sol Vuracak! Seyran'a Dost Ferit'e Aşk Olacak
  • 15-09-2023 20:18

Yalı Çapkını 2. Pelo Vakası! Zeynep Sağ Gösterip Sol Vuracak! Seyran'a Dost Ferit'e Aşk Olacak

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!
  • 18-09-2023 11:35

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!

Kredi Kartı ve Kredilerde Bütçe Planlamanız Zorlaşacak! Vadeler Kısalıp, Faizler O Tarihte Artıyor
  • 15-09-2023 12:14

Kredi Kartı ve Kredilerde Bütçe Planlamanız Zorlaşacak! Vadeler Kısalıp, Faizler O Tarihte Artıyor

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi
  • 20-09-2023 09:57

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi

Murat Dalkılıç'ı da şaşırtan sürpriz! Bir anda sahneye çıktı ve...
  • 18-09-2023 12:33

Murat Dalkılıç'ı da şaşırtan sürpriz! Bir anda sahneye çıktı ve...