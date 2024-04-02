Tarkan'dan mesaj var: "Harıl harıl çalışıyorum"

Ünlü pop şarkıcısı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını sevindirdi. Megastar, yeni şarkılarıyla yaz aylarında konserlerle geri döneceğinin müjdesini verdi.

Tarkan, paylaşımında yaz aylarında sahne alacağı konserlerde seslendireceği yeni şarkılarının heyecanını takipçileriyle paylaştı. Yıllardır müzik dünyasına damga vuran sanatçı, yeni şarkılarıyla hayranlarının karşısına çıkacak olmanın mutluluğunu ifade etti.

Megastar'ın paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tarkan hayranları, yeni şarkıları ve konserleriyle yaz aylarını renklendirecek olan sanatçıyı büyük bir heyecanla beklemeye başladı.