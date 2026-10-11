İpek Karapınar’dan Doğuma Günler Kala Olay Yaratan Paylaşım!

İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu İpek Karapınar doğum için artık gün sayıyor. Geçtiğimiz yıl yönetmen Ali Balcı ile dünyaevine giren Karapınar, mayıs ayında hamile olduğunu duyurmuş ve bir erkek bebek beklediğini paylaşmıştı. Şimdilerde karnı iyice belirginleşen oyuncu sosyal medyada yayınladığı yeni fotoğraflarıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Üstelik fotoğraflara eklediği satırlar da en az kareler kadar duyguluydu.

“İçimde Koca Bir Dünya Oluşuyor”

42 yaşındaki oyuncu anne olmayı beklerken yaşadığı birbirinden farklı duyguları uzun uzun anlattı. Bazen gözyaşlarına boğulduğunu bazen de kendini gülme krizlerinin içinde bulduğunu söyleyen Karapınar hamilelik sürecinin kendisine bambaşka bir yönünü gösterdiğini dile getirdi.

Oğluna seslenen oyuncu bu süreçte yaşadığı her yeni an için şükrettiğini belirtti. Duygularının bir anda değişebildiğini anlatarak bu eğlenceli ve biraz da çılgın dönemin kendisine yepyeni bir karakter kazandırdığını söyledi. Belli ki minik oğlunun gelişini beklerken hem heyecan hem mutluluk bir arada yaşanıyor.

Oğluyla Şimdiden Bir Sürü Anı Biriktiriyor

İpek Karapınar’ın paylaşımında en dikkat çeken detaylardan biri de bebeğiyle daha doğmadan kurduğu bağ oldu. Onunla konuştuğunu, yürüdüğünü, yüzdüğünü ve dans ettiğini anlatan oyuncu hatta birlikte hayali şarkılar bestelediklerinden bile söz etti.

Hamilelik nedeniyle aldığı kiloları, uykusuz geceleri ve yürürken yaşadığı değişimleri de esprili bir dille anlatan Karapınar bütün bunların oğlunun kendisine yaşattığı neşenin yanında önemsiz kaldığını hissettirdi.

“Kaldı Birkaç Haftamız”

Bu özel dönemde eşi Ali Balcı’nın desteğini de unutmadı. Hamileliği boyunca kendisini huzurlu ve rahat hissettiren eşinin her an yanında olduğunu belirterek ona teşekkür etti.

Paylaşımını oğluna duyduğu sevgiyi dile getirerek bitiren Karapınar doğuma yalnızca birkaç hafta kaldığını söyledi. “Anlatılmaz bir heyecanla sana kavuşmayı bekliyoruz oğlum” sözleriyle duygularını paylaşan oyuncu bebeğini kucağına alacağı günü sabırsızlıkla beklediğini bir kez daha gösterdi.