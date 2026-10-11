Meriç Keskin’in Evinde Duygulandıran Sürpriz! Gözyaşlarını Tutamadı

Sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla tanınan Meriç Keskin son günlerde hayatının en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Kanser tedavisi gören ağabeyi İnanç Keskin’i kaybeden fenomen yaşadığı büyük acının ardından 20 gün sonra evine döndü. Onu evinde bekleyen küçük bir sürpriz bu zor günlerde yüzünde bir tebessüm oluşturdu.

“20 Gün Olmuş, İlk Kez Bir Çiçeğe Sevindim”

Ağabeyinin kaybıyla sarsılan Meriç Keskin bir süredir ailesinin yanındaydı. 20 gün sonra evine dönen fenomen evinde daha önce görmediği bir çiçekle karşılaştı. Üstelik bu çiçeği kendisinin ekmediğini de fark etti.

Bahçesinde açan cennet kuşu çiçeğini gören Keskin yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu takipçileriyle paylaştı. “Şuna bakın, burayı bıraktığımda yoktu. 20 gün olmuş ilk kez bir çiçeğe sevindim bugün, sizi özledim. Hepinize sarılıyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Yaşadığı büyük kaybın ardından gelen bu küçük mutluluk takipçilerinin de dikkatini çekti. Keskin’in sözleri zor zamanlarda insanın bazen küçücük bir güzellikle bile teselli bulabildiğini hatırlattı.

“Başaramadık” Sözleri Yürekleri Dağlamıştı

Meriç Keskin ağabeyinin vefat haberini daha önce sosyal medya hesabından duyurmuştu. Boş bir hasta yatağını paylaşan fenomenin “Başaramadık” mesajı onu takip edenleri derinden üzmüştü.

İnanç Keskin’in cenaze töreninde de zor anlar yaşayan Meriç Keskin’in fenalaştığı ve doktorların müdahalede bulunduğu öğrenilmişti. Yakın arkadaşları ise bu acı günlerinde onu yalnız bırakmamıştı.

Ağabeyine Duygusal Sözlerle Veda Etti

Keskin ağabeyinin ardından yaptığı paylaşımlarda yaşadığı özlemi ve içindeki tarifsiz acıyı da dile getirmişti. İnanç Keskin’in hastalık sürecindeki mücadelesini anlatan fenomen kaybını kabullenmekte zorlandığını hissettiren sözler paylaşmıştı.

Şimdi ise bahçesinde karşılaştığı bir çiçek onun için günün en anlamlı sürprizlerinden biri oldu. Bazen en küçük şeylerin bile insana iyi gelebildiğini gösteren bu paylaşım takipçilerini duygulandırdı.