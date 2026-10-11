Lvbel C5’e Mahkemeden Şok Karar! Edebiyat Dersi Alacak

Şarkı sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Lvbel C5 için karar çıktı. Rapçiye yurt dışı yasağı, imza yükümlülüğü ve edebiyat eğitimi şartı getirildi.

Lvbel C5’e Mahkemeden Şok Karar! Edebiyat Dersi Alacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2026 20:58

Son dönemde şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Lvbel C5 hakkında yürütülen soruşturmayla konuşuluyor. Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan rapçi hakkında Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği “Kahpe” adlı şarkının sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Süreçte yeni bir gelişme yaşandı ve mahkemenin verdiği karar dikkat çekti. Ünlü rapçiye kitap okuma ve Türk edebiyatıyla ilgili eğitim şartı getirildi.

“Kahpe” Şarkısı Nedeniyle Soruşturma Açılmıştı

Gaz Pedal, Dacia, Hav Hav Hav ve Çok Pardon gibi parçalarla tanınan Lvbel C5 şarkı sözleri nedeniyle yargı sürecinin odağına yerleşti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği “Kahpe” isimli parçanın sözleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Süreç kapsamında gözaltına alınan Bodur İstanbul Adalet Sarayı’na götürülerek ifade verdi. Rapçi CİMER üzerinden yapılan şikâyetleri öğrendikten sonra şarkıyı tüm dijital platformlardan kaldırdığını söyledi.

Lvbel C5 Kendini Böyle Savundu

Şarkıda yer alan şiddet içerikli ifadeler hakkında kendisine soru yöneltilen Lvbel C5 sözlerini hayal gücüne dayanarak yazdığını belirtti. Bu ifadelerle özel bir kastının olmadığını savunan rapçi sözlerin gençlere yönelik hayali anlatımlar olduğunu dile getirdi.

Asya Alizade de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İfade işlemlerinin ardından savcılık Bodur’u “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti.

Tutuklama Yerine Adli Kontrol Kararı

Dosyayı değerlendiren hâkimlik tutuklama talebini reddetti. Kararda dosyadaki delil durumu ve kaçma şüphesinin bulunmaması gibi unsurlar dikkate alındı.

Ancak süreç burada bitmedi. Lvbel C5 hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve pazartesi ile çarşamba günleri karakola giderek imza atması kararlaştırıldı. Ayrıca Türk edebiyatına ilişkin eğitime devam etmesi ve kitap okuması yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Böylece rapçi hakkında merak edilen soruşturmada dikkat çeken bir karar ortaya çıktı.

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