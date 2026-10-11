Ünlü Oyuncudan Müjdeli Haber! Merve Dizdar Erkek Bebek Bekliyor

Anne olmak için gün sayan Merve Dizdar’dan karnı burnunda pozlar geldi. Aralık ayında doğum yapacak oyuncunun erkek bebek beklediği öğrenildi.

Ünlü Oyuncudan Müjdeli Haber! Merve Dizdar Erkek Bebek Bekliyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2026 21:17

Başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Merve Dizdar’dan güzel haber geldi! Cihan Ayger ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Hamilelik heyecanı yaşayan Dizdar’ın son paylaşımları da sosyal medyada dikkat çekti. Özellikle büyüyen karnıyla verdiği pozlar hayranlarının ilgisini çekti.

Merve Dizdar ve Cihan Ayger’den Mutlu Haber

Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Merve Dizdar iki yıl önce Cihan Ayger ile sade bir törenle evlenmişti. Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift mutlu birliktelikleriyle dikkat çekiyor.

Dizdar daha önce eşiyle birlikte çekilmiş romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaşmış ve gönderisine “Nice bir sürü yıllara kocam” notunu düşmüştü. Çiftin bu mutlu evliliği şimdi ise bambaşka bir heyecanla devam ediyor. İkili ilk bebeklerini kucaklarına almak için hazırlık yapıyor.

Bebeklerinin Cinsiyeti de Belli Oldu

Merve Dizdar’ın hamilelik haberi sevenlerini sevindirirken bebekle ilgili bir ayrıntı da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu ve eşi Cihan Ayger’in bir erkek bebek beklediği öğrenildi.

Çiftin bu özel süreci şimdilik daha çok yakın çevreleriyle paylaşmayı tercih ettiği belirtiliyor. Her ne kadar hamilelik dönemini gözlerden uzak geçirmeye çalışsalar da Dizdar’ın yeni fotoğrafları hayranlarının ilgisini çekmeye yetti.

Karnı Burnunda Pozları Beğeni Topladı

Aralık ayında doğum yapmaya hazırlanan Merve Dizdar’dan yeni kareler geldi. Mavi elbisesiyle objektif karşısına geçen oyuncunun iyice belirginleşen karnı gözlerden kaçmadı.

Başarılı oyuncunun bu pozları annelik heyecanının artık iyice hissedildiğini gösteriyor. Bir yandan kariyerindeki başarılarla adından söz ettiren Dizdar diğer yandan hayatının en özel dönemlerinden birini yaşıyor.

Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan oyuncunun hayranları şimdi onun bu yeni yolculuğunu merakla takip ediyor. Görünen o ki Merve Dizdar için heyecan dolu günler kapıda!

Benzer Haberler
İpek Karapınar’dan Doğuma Günler Kala Olay Yaratan Paylaşım! İpek Karapınar’dan Doğuma Günler Kala Olay Yaratan Paylaşım!
Özge Özpirinçci’nin Kızından Yürek Sızlatan Sözler! Özge Özpirinçci’nin Kızından Yürek Sızlatan Sözler!
Nesrin Cavadzade’den Siyah Bikinili Pozlar! Yazı Bitiremedi Nesrin Cavadzade’den Siyah Bikinili Pozlar! Yazı Bitiremedi
Lvbel C5’e Mahkemeden Şok Karar! Edebiyat Dersi Alacak Lvbel C5’e Mahkemeden Şok Karar! Edebiyat Dersi Alacak
Meriç Keskin’in Evinde Duygulandıran Sürpriz! Gözyaşlarını Tutamadı Meriç Keskin’in Evinde Duygulandıran Sürpriz! Gözyaşlarını Tutamadı
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş Değişimiyle Olay Oldu! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş Değişimiyle Olay Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!
  • 05-10-2026 15:37

Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!
  • 09-10-2026 12:56

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı
  • 09-10-2026 15:48

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu
  • 09-10-2026 10:39

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!
  • 05-10-2026 10:27

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!