Ünlü Oyuncudan Müjdeli Haber! Merve Dizdar Erkek Bebek Bekliyor

Başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Merve Dizdar’dan güzel haber geldi! Cihan Ayger ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Hamilelik heyecanı yaşayan Dizdar’ın son paylaşımları da sosyal medyada dikkat çekti. Özellikle büyüyen karnıyla verdiği pozlar hayranlarının ilgisini çekti.

Merve Dizdar ve Cihan Ayger’den Mutlu Haber

Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Merve Dizdar iki yıl önce Cihan Ayger ile sade bir törenle evlenmişti. Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift mutlu birliktelikleriyle dikkat çekiyor.

Dizdar daha önce eşiyle birlikte çekilmiş romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaşmış ve gönderisine “Nice bir sürü yıllara kocam” notunu düşmüştü. Çiftin bu mutlu evliliği şimdi ise bambaşka bir heyecanla devam ediyor. İkili ilk bebeklerini kucaklarına almak için hazırlık yapıyor.

Bebeklerinin Cinsiyeti de Belli Oldu

Merve Dizdar’ın hamilelik haberi sevenlerini sevindirirken bebekle ilgili bir ayrıntı da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu ve eşi Cihan Ayger’in bir erkek bebek beklediği öğrenildi.

Çiftin bu özel süreci şimdilik daha çok yakın çevreleriyle paylaşmayı tercih ettiği belirtiliyor. Her ne kadar hamilelik dönemini gözlerden uzak geçirmeye çalışsalar da Dizdar’ın yeni fotoğrafları hayranlarının ilgisini çekmeye yetti.

Karnı Burnunda Pozları Beğeni Topladı

Aralık ayında doğum yapmaya hazırlanan Merve Dizdar’dan yeni kareler geldi. Mavi elbisesiyle objektif karşısına geçen oyuncunun iyice belirginleşen karnı gözlerden kaçmadı.

Başarılı oyuncunun bu pozları annelik heyecanının artık iyice hissedildiğini gösteriyor. Bir yandan kariyerindeki başarılarla adından söz ettiren Dizdar diğer yandan hayatının en özel dönemlerinden birini yaşıyor.

Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan oyuncunun hayranları şimdi onun bu yeni yolculuğunu merakla takip ediyor. Görünen o ki Merve Dizdar için heyecan dolu günler kapıda!