Özge Özpirinçci’nin Kızından Yürek Sızlatan Sözler!

Babasını ALS hastalığı nedeniyle kaybeden Özge Özpirinçci kızı Mercan’la yaşadığı anıyı anlattı. Küçük kızın sözleri oyuncuyu gözyaşlarına boğdu.

Özge Özpirinçci’nin Kızından Yürek Sızlatan Sözler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2026 22:16

Ekranların sevilen oyuncusu Özge Özpirinçci üç yıl önce kaybettiği babası Kadri Emrah Özpirinçci’yi duygusal bir paylaşımla andı. ALS hastalığı nedeniyle babasını kaybeden oyuncu kızı Mercan’la yaşadığı bir anıyı anlattı. Küçük kızının dedesiyle ilgili sözleri Özge Özpirinçci’nin hem gözlerini doldurdu hem yüzünde buruk bir tebessüm oluşturdu. Ünlü oyuncunun satırları okuyanların da yüreğine dokundu.

Babasını ALS Hastalığı Nedeniyle Kaybetmişti

Özge Özpirinçci’nin babası Kadri Emrah Özpirinçci 12 Ekim 2023’te ALS hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Oyuncu babasının hastalık sürecinde yaşanan zorlukları daha önce de anlatmıştı. İlk belirtilerin 2022 yazında ortaya çıktığını belirten Özpirinçci hastalığın başlangıçta farklı rahatsızlıklarla karıştırıldığını ve teşhis sürecinin kolay olmadığını dile getirmişti.

Babasının ardından büyük bir üzüntü yaşayan oyuncu ona veda ederken “Hoşça kal babişko. Merak edip de göremediğin her yerdesin artık… Seni çok seviyorum” sözlerini paylaşmıştı.

Mercan’ın Sözleri Annesini Duygulandırdı

Özge Özpirinçci’nin paylaşımında kızı Mercan’la yaşadığı özel bir anı vardı. Oyuncu kızının bu yaz denize dalarak dipten kabuklar çıkardığını anlattı. Ardından Mercan’a dedesi Emrah’ın bu hallerini görse çok sevineceğini söyledi.

Yaz tatilinin ardından İstanbul’a döndüklerinde hayalleri hakkında konuşan Mercan köpekbalıklarıyla kafes dalışı yapmak istediğini anlattı. Annesiyle bunu yapamayacağını öğrenince ise küçük kızın aklından geçenler herkesi duygulandıracak cinstendi.

“Keşke Emrah Dedem Yaşıyor Olsaydı”

Mercan annesine “Keşke Emrah dedem yaşıyor olsaydı” diyerek dedesiyle dalış yapabileceğini söyledi. Özge Özpirinçci, kızının bu sözleri karşısında hem özlemden hem mutluluktan gözyaşı döktüğünü anlattı.

Babasının kendisine yaşamaktan keyif almayı öğrettiğini söyleyen oyuncu paylaşımını “Seni düşünmediğim bir günüm geçmiyor. İyi ki sendin baba” sözleriyle bitirdi. Özpirinçci’nin bu içten mesajı babasına duyduğu özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.

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