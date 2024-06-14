Tarkan'dan bomba gibi albüm: Kuantum 51

Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra çıkardığı yeni albümü "Kuantum 51" ile müzik dünyasına bomba gibi düştü. Tarkan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla albümünü şu sözlerle duyurdu: "Bu yaz umut dolu, sevinç dolu, eğlendiğimiz, yüzümüzün güldüğü bir yaz olsun."

Ünlü şarkıcının on birinci albümü "Kuantum 51", Hitt Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak müzikseverlerle buluştu. Albümdeki 12 şarkının her biri için Tarkan performanslarından oluşan visualiser'lar hazırlandı, bu da hayranları için ayrı bir heyecan kaynağı oldu.

Prodüktörlüğünü Tarkan'ın üstlendiği albümde, Ozan Çolakoğlu dört şarkının düzenlemesini yaparken, İskender Paydaş, Ateş Berker Öngören, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer ve Mert Kemancı'nın düzenlemeleri de yer alıyor. Albümdeki pek çok şarkının söz ve müziği Tarkan'a ait. Ayrıca, sözleri Aysel Gürel’e ait iki şarkı da "Kuantum 51"de dikkat çekiyor.

Tarkan'ın yeni albümü, müzik dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, hayranları tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı.