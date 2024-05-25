Tarkan yeni albümünü böyle duyurdu.

Megastar Tarkan Instagram'dan paylaştığı bir video ile yeni albümü hakkında bilgiler verdi.

Tarkan yeni albümünü böyle duyurdu.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-05-2024 10:03

Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, bu yaza damgasını vuracak yepyeni bir albümle geri dönüyor. En son 2017 yılında çıkardığı '10' isimli albümünün ardından, 7 yıl sonra yeni şarkılarını hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanan Tarkan, müjdeli haberi dün gece duyurdu.

Uzun süredir üzerinde çalıştığı albümünün tamamlandığını belirten 51 yaşındaki sanatçı, stüdyo çıkışı minibüsünden yaptığı paylaşımda heyecanını gizleyemedi. Tarkan, "Merhaba canlarım, albüm nihayet bitti. Ve müzik platformlarına yüklendi. Çok yakında sizlerle olacak. Bence çok sıkı bir albüm oldu. İnşallah beğenirsiniz. Ben şahsen çok beğeniyorum. Acaba biraz söylesem mi? Mırıldansam mı? Yo yo daha değil. Çok yakında" sözleriyle takipçilerine sürpriz yaptı.

Megastar'ın bu heyecan dolu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hayranlarının merakını daha da arttırdı. Tarkan'ın yeni albümünün çıkış tarihi büyük bir sabırsızlıkla beklenirken, müzikseverler şimdiden albümdeki şarkıları dinlemek için gün sayıyor.

Tarkan'ın bu yeni albümü, müzik dünyasında büyük bir etki yaratması beklenirken, sanatçının hayranları da bu müjdeli haberi coşkuyla karşıladı.

 

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