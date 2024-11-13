Tarkan ve Cem Yılmaz'dan keyifli buluşma: "İyi geldik birbirimize!"

Tarkan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla buluşmaya dair anlarını hayranlarıyla paylaşırken, "Dün sevgili Cem ve dostlarla çok hoş sohbetli, tatlı bir akşam geçirdik. E biraz güldük, eğlendik de tabii :) İyi geldik birbirimize. Unutulmaz bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ise bu buluşmaya esprili bir yorumla katıldı.

Fotoğrafı paylaşarak, “Genç seslerden Tarkan ve ben. Bu çocuğa dikkat! İnanılmaz doğru adımlarla gümbür gümbür geliyor” sözleriyle Tarkan’a takıldı. İkilinin bu eğlenceli buluşması, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçileri tarafından yüzlerce yorum aldı.