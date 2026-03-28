Tarkan konserlerini peş peşe iptal etti!

Tarkan Abu Dabi konserlerini erteledi! 16-17 Nisan tarihlerindeki konserler 27 Kasım 2026 tarihine alındı. Biletlerin geçerliliği ve detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi : 28-03-2026 11:40

Megastar Tarkan, geçtiğimiz ay İstanbul’da gerçekleştirdiği ve biletleri dakikalar içinde tükenen 10 günlük unutulmaz konser serisinin ardından rotasını yurt dışına çevirmişti. Ancak hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği Abu Dabi konserlerinden üzücü bir haber geldi. 16 ve 17 Nisan tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan iki büyük konser, peş peşe ertelendi.

Konserler Kasım Ayına Ertelendi

Tarkan’ın Abu Dabi’deki performansını yerinde izlemek isteyen dinleyiciler için yapılan resmi açıklamada, konserlerin iptal edilmediği ancak ileri bir tarihe alındığı duyuruldu. Megastar’ın Abu Dabi konserlerinin yeni tarihi 27 Kasım 2026 olarak belirlendi. Organizasyon yetkilileri, hayranların mağdur olmaması adına daha önce satın alınan biletlerin yeni tarihte de geçerliliğini koruyacağını açıkladı.

İstanbul Maratonu Hafızalardan Silinmedi

Abu Dabi’deki bu erteleme haberi, Tarkan’ın Şubat ayında İstanbul’da yarattığı fırtınanın hemen ardından geldi. 7 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşan sanatçı, 4 Şubat’ta sona eren 10 konserlik dev maratonda sergilediği yüksek enerji ve sürpriz sahne şovlarıyla uzun süre gündemden düşmemişti.

