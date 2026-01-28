Tarkan Konserinde Aşk Başka: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Romantik Gece!

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Tarkan konserinde! Ali bebeğin anne ve babası Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, Tarkan konserinden romantik kareler paylaştı. İşte ünlü çiftin geceye damga vuran anları...

Tarkan Konserinde Aşk Başka: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Romantik Gece!
Yayın Tarihi : 28-01-2026 16:05

2024 yılının en çok konuşulan düğünlerinden birine imza atan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, taze anne-baba olmanın yorgunluğunu Megastar Tarkan’ın büyüleyici konserinde attı. Çeşme’deki masalsı düğünlerini bir bebekle taçlandıran çift, romantik anlarıyla gecenin en dikkat çeken isimleri oldu.

Ali Bebek Evde, Anne-Baba Konserde

Geçtiğimiz Eylül ayında oğulları Ali’yi kucaklarına alarak ilk kez ebeveynlik heyecanı yaşayan ünlü çift, kısa bir aradan sonra sosyal hayatlarına geri döndü. Tarkan’ın İstanbul konser serisine katılan ikili, geceden paylaştıkları karelerle düşman çatlattı.

  •  Konser alanında birbirlerine sevgiyle sarıldıkları anları paylaşan çift, "Ali’den sonra ilk randevu" tadındaki bu gecenin keyfini çıkardı.

  •  Doğumdan kısa süre sonra fit görüntüsü ve şıklığıyla dikkat çeken Zeynep Mayruk, takipçilerinden tam not aldı.

 

 

 

Sosyal Medyada "Örnek Çift" Yorumları

Tolga Sarıtaş’ın hayranları, yakışıklı oyuncunun eşine olan bakışlarını ve babalık heyecanını yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medyada yapılan en popüler yorumlar ise şöyle:

  • "Babalık Tolga'ya çok yakıştı, Zeynep ise her zamanki gibi çok asil."

  • "Tarkan şarkıları eşliğinde Ali'nin annesi ve babasından dev aşk karesi!"

