Tarkan Konseri Bilet Krizi Yarattı: Site Çöktü, Sırada Bekleyen Sayısı 140 Bini Geçti

Megastar Tarkan, altı yıl aradan sonra İstanbul'da seyirciyle buluşacak. Konser biletleri satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgiyle karşılaştı. Hayranların akın ettiği bilet satış sitesi, yaşanan yoğunluk nedeniyle çöktü.

142 Bin Kişi Sırada Bekliyor

Tarkan, Ocak 2026 itibarıyla Volkswagen Arena'da dört büyük konser verecek. Şarkıcının sosyal medyada konser tarihlerini duyurmasının ardından biletix.com sitesi aşırı yüklendi. Bekleme listesinin 142 bin kişiye ulaştığı öğrenildi.

Bilet Fiyatları 14 Bin TL'den Başlıyor

Tarkan konserlerinin bilet fiyatları da gündem oldu. Bilet ücretlerinin 14 bin TL'den başlayıp 16 bin TL'ye kadar çıktığı kaydedildi.