Tarkan isyan etti: Tüm dünya ayağa kalkmalı

Megastar Tarkan, İsrail'in Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden sivillerin ardından bir açıklama yaparak İsrail'i kınadı. Tarkan, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı mesajında saldırıyı insanlık suçu ve utancı olarak niteledi.

Tarkan'ın açıklaması şu şekildeydi: "Dün İsrail’in Gazze’de bombaladığı hastanede masum sivilleri hedef alması, çocukları, kadınları öldürmesi kabul edilemez. Bu sadece bir savaş suçu değil, insanlık suçu ve utancıdır. Bu vahşetin, bu zulmün durdurulması için tüm dünya, tüm insanlık ayağa kalkmalı ve acilen harekete geçmelidir."

Dün İsrail’in Gazze’de bombaladığı hastanede masum sivilleri hedef alması, çocukları, kadınları öldürmesi kabul edilemez. Bu sadece bir savaş suçu değil, insanlık suçu ve utancıdır.

Bu vahşetin, bu zulmün durdurulması için tüm dünya, tüm insanlık ayağa kalkmalı ve acilen… — Tarkan (@tarkan) October 18, 2023

Tarkan'ın bu kınama mesajı, sosyal medyada büyük destek gördü ve birçok kişi tarafından paylaşılarak desteklendi.