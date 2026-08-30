Tarkan ile Kenan Doğulu Arasındaki 30 Milyon TL'lik Kaşe Farkı Gündem Oldu

Dün Marmaris'te sahne alan Tarkan ile Kenan Doğulu'nun arasındaki 30 milyonluk kaşe farkı gündem oldu. Tarkan'ın 36 milyon TL, Kenan Doğulu'nun ise 6 milyon TL kazandığı öğrenildi.

Tarkan ile Kenan Doğulu Arasındaki 30 Milyon TL'lik Kaşe Farkı Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-08-2026 11:48

Muğla’nın popüler tatil merkezi Marmaris Türk pop müziğinin önde gelen iki isminin verdiği konserlere ev sahipliği yaptı. Sanatçıların aldığı sahne ücretleri gün yüzüne çıktı. Farklı mekanlarda dinleyicileriyle buluşan Tarkan ve Kenan Doğulu’nun konser gelirleri arasındaki devasa fark magazin ve müzik kulislerini hareketlendirdi.

Tarkan D-Maris Sahnesinde Rekor Kırdı

Megastar Tarkan Marmaris D-Maris bünyesinde verdiği özel konserle sahnelere görkemli bir dönüş yaptı. Sanatçının bu tek gecelik performans karşılığında 750 bin dolar, yani yaklaşık 36 milyon Türk lirası kazandığı bildirildi. Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın aktardığı bilgilere göre etkinlik alanında yer alan özel localar yoğun talep gördü. Tanesi 45 bin avro (yaklaşık 2,5 milyon TL) bedelle satışa sunulan yedi kişilik 12 VIP locanın tamamı konserden önce tükendi. Yüksek bilet tarifelerine rağmen yoğun ilgi gören performans yaz sezonunun en maliyetli müzik organizasyonları arasına girdi.

Kenan Doğulu Amfi Tiyatro'da Sahneye Çıktı

Pop müziğin bir diğer güçlü temsilcisi Kenan Doğulu ise Marmaris Amfi Tiyatro’da binlerce seveninin karşısına çıktı. Geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden usta müzisyenin bu konserden 6 milyon TL kazandığı öğrenildi. Repertuarındaki hit parçalarla amfi tiyatroyu dolduran Doğulu sahne şovlarıyla tatilcilere müzik ziyafeti sundu.

Sektörde 30 Milyon Liralık Uçurum Konuşuluyor

İki ünlü şarkıcının aynı bölgedeki konser kaşeleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan 30 milyon liralık gelir farkı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Mekan konseptleri, seyirci kapasitesi ve bilet fiyatlandırmasındaki farklılıkların bu dev uçurumu oluşturduğu belirtiliyor. Dinleyiciler ve sektör temsilcileri sezonun en çok konuşulan sahne kazançlarını tartışmayı sürdürüyor.

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