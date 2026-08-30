Sanat Dünyasından 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajları

30 Ağustos Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi sanat ve magazin camiasında da coşkuyla karşılandı. Sinemanın usta isimleri sosyal medya hesapları üzerinden yayımladıkları mesajlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Türkan Şoray paylaştığı metinde, "Türk ordusunun işgalci düşman birliklerine karşı başlattığı Büyük Taarruz'un 104'üncü yılı... Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ordumuzla birlikte Kocatepe'de başlattığı bu Taarruz Anadolu'yu yeniden vatan yaptı ve milletimiz bağımsızlığına kavuştu. Atatürk'e, tüm silah arkadaşlarına ve şehit olan askerlerimize saygı ve minnetle, ruhları şâd olsun" ifadelerine yer verdi.

Hülya Koçyiğit ise bu tarihi günün önemini şu cümlelerle vurguladı: "30 Ağustos, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen bir milletin; inancıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle yeniden ayağa kalktığı büyük bir dönüm noktasıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu eşsiz zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Gülşen Bubikoğlu, "Tüm saygım, sevgim ve minnetle Ata'm. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" sözleriyle duygularını ifade ederken; Nebahat Çehre ise "30 Ağustos, bir komutanın ve milletin iradesiyle yazılan destandır. Zaferdir, gururdur, Cumhuriyet'in müjdesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Tiyatro ve Müzik Dünyasından Birlik Vurgusu

Türk tiyatrosunun ve sahne sanatlarının önde gelen isimleri de günün anlamına dikkat çekti. Usta tiyatrocu Kerem Alışık, "Kadını, erkeği, yaşlısı, genci, çocuğuyla ulusumuzun yazdığı bu zafer yüzyıllar boyu unutulmayacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz" mesajını yayımladı.

Nilüfer Yumlu zaferin bağımsızlık yolundaki yerine işaret ederek, "Büyük gün, büyük bayram bugün. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük zaferidir bugün. Bu zafer, işgal güçlerini vatandan atma mücadelesinin dönüm noktasıdır" dedi.

Türk sanat müziğinin çınarı Bedia Akartürk ile pop müziğin sevilen sesleri Sibel Can ve Soner Arıca da sosyal medya sayfalarında yayımladıkları kutlama mesajlarıyla bu milli sevinci takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı Sinan Özen ise yayımladığı geniş notta, "Onların emaneti olan Cumhuriyetimize, bağımsızlığımıza ve ortak değerlerimize daima sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Birlik ve beraberlik içinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde nice 30 Ağustoslara" sözlerine yer verdi.

Popüler Yıldızlar ve Ekran Yüzleri Zaferi Kutladı

Müzik dünyasının başarılı isimlerinden Murat Boz, "Bu büyük zaferi bize armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" derken; Murat Dalkılıç, "Uğruna yüzbinleri şehit veren bu topraklar, bugün yüce fedakarlıklarla, çabayla, zekayla ve adanmışlıkla kazanılan zaferini unutmaz!" paylaşımında bulundu.

Oyuncu Celil Nalçakan, "Gazi Mustafa Kemâl Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının aziz ruhu şâd olsun" ifadelerini kullanırken, Halil İbrahim Ceyhan "Zafertepe'de bir ulusun kaderi değişti" cümlesiyle tarihi güne dikkat çekti.

Televizyon ve dizi dünyasının ünlü isimlerinden Aras Bulut İynemli, Engin Akyürek, Işıl Yücesoy, Melis Sezen, Burcu Esmersoy, Aslıhan Karalar, Merve Sevi ve Seda Bakan da Zafer Bayramı’nın coşkusunu hazırladıkları tebrik paylaşımlarıyla sosyal medya hesaplarına taşıdı.